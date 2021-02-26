Глава фонда «Кинопрайм» рассказал о ситуации с финансированием фильма Андрея Звягинцева

Глава частного фонда «Кинопрайм» Антон Малышев дал большое интервью БК, в котором среди прочего прокомментировал ситуацию с финансированием новой картины. Андрея Звягинцева. Как известно, режиссер ЛЕВИАФАНА и НЕЛЮБВИ уже несколько лет не может запуститься ни с одним из новых проектов (среди них − современная драма об успешном человеке и лента о Блокаде Ленинграда и Второй мировой войне). Вопрос финансирования работ Звягинцева, по словам Малышева, по-прежнему не решен.

«Ничего, к сожалению, не изменилось, − рассказал Малышев. − Для съемок его фильма нужен серьезный производственный бюджет. Надо обманывать себя и инвесторов, чтобы предположить, что в условиях сегодняшнего рынка и состояния проката есть минимальный шанс отбить эту инвестицию – даже если бы половину бюджета закрыли международные инвесторы. Мы изначально договорились, что так не будет и мы должны играть честно. Для меня лично большая трагедия, что Андрей Петрович уже какое-то время не снимает, поскольку он, безусловно, один из самых талантливых наших авторов».

По словам Малышева, заявленный бюджет фильма Звягинцева, который он собирался снимать вместе с компанией Hype Film, составляет около 600–700 млн рублей. Проект также предполагает съемки за рубежом, что может привести к еще большему росту затрат.

«Даже до коронавируса было очень сложно прогнозировать, что можно, при всем уважении, на арт-мейнстриме отбить такой бюджет за счет проката, − рассуждает Малышев. − Таких случаев даже близко еще не было. Как показали АРИТМИЯ, ДОВЛАТОВ и, собственно, НЕЛЮБОВЬ, выходящие в прокат артовые и арт-мейнстримные картины имеют предел сборов в 100 миллионов рублей. А если перевести эту сумму в средства, которые инвестор получает от офлайн-проката, останется в лучшем случае около 25 миллионов».

Прочитать интервью Антона Малышева целиком можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат в пятницу вечером, 26 февраля.

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26.02.2021 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская