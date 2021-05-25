Банк «Траст» подал иск к Александра Мамута о взыскании 19 млрд рублей

19 мая банк непрофильных активов «Траст» подал в Пресненский суд Москвы иск о взыскании с бизнесмена Александра Мамута 19,2 млрд рублей долга с принадлежащих ему компаний A&NN Investment и «Синема парк». Суммарный долг насчитывает 23 млрд рублей.

Как сообщает «Траст», компании не исполняют условия кредитного договора с марта 2020 года. Именно поэтому было принято решение взыскать задолженность с Мамута через суд.

«Банк неоднократно встречался с представителями компаний и Александра Леонидовича Мамута, и стороны совместно подготовили план реструктуризации на приемлемых условиях. Но Александр Леонидович Мамут отказался от подписания договора», — рассказал представитель банка «Ведомостям». Собеседники издания также отметили, что Мамут «пытается переложить ответственность на государственный банк, которому просрочил платежи по ряду компаний», в то время как «Траст» готов договариваться о реструктуризации на приемлемых для кредитной организации условиях.

Другая сторона, представляющая объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», считает, что реальные цели банка в споре с киносетями могут отличаться от публично высказанных.

«Реальное содержание переговорной позиции “Траста” позволяет усомниться в том, что целью является именно реструктуризация, а не банкротство заемщика с конечной целью захвата активов. На это указывает, в частности, история давления на киносети, когда, несмотря на пандемию и общую политику государства поддержать бизнес, “Траст” списал всю новогоднюю выручку с последующей акселерацией полностью всего долга и давлением на акционера через СМИ и суд по личным поручительствам, чтобы вынудить к неприемлемым условиям и предоставлению в залог все новых активов, которые он намерен заморозить», — цитируют представителя киносетей «Ведомости». Он также добавил, что «Траст» ведет себя не как государственный банк, а «как коллекторское агентство, скрывающееся за банковской лицензией и нацеленное на отъем активов».

Это уже четвертый иск, поданный банком к Мамуту в районные суды Москвы. В трех других речь идет о взыскании не менее 3.5 млрд рублей долговых обязательств. Изначально кредиты выдавались в 2017 году на 10 лет, но затем их сроки сократили — теперь они должны быть выплачены к 2023 году. При этом собеседник «Ведомостей» напомнил, что «другим заемщикам они (“Траст” — прим. “Ведомости”) пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки».

25.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости