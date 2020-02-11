«Марафон желаний» стал самым кассовым дебютом

Комедия МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, снятая Дарьей Чарушей, стала самым кассовым дебютным фильмом женщины-режиссера в современном российском кино. После трех уикендов в прокате в активе проекта собралось 225 млн рублей. Сегодня с таким результатом картина входит в топ-3 самых кассовых российских картин, выпущенных в 2020 году, уступая только фантастическому экшну ВТОРЖЕНИЕ и ромкому с участием Егора Крида (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА.

В общем списке самых кассовых дебютных картин последних пяти лет МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ пока занимает 11 место, однако, может побороться за вхождение в топ-10. Для этого фильму Даши Чаруши нужно собрать не меньше 260 млн рублей. В этом случае он обойдет военную драму Константина Максимова НЕСОКРУШИМЫЙ (259 млн), занимающую сейчас 10 место этого списка.

Самой успешной лентой российской женщины-режиссера в отечественном прокате пока является комедия ЛЮБОВНИЦЫ, поставленная Еленой Хазановой. Ее сборы составляют почти 293 млн рублей (без учета кинотеатров СНГ).

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11.02.2020 Автор: БК