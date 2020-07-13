Продюсеры «Комы» пошли в суд

Кинокомпания «Марс Медиа» требует от кинокомпании «Большое кино» 50 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Согласно картотеке дел Арбитражного суда Москвы, иск зарегистрирован 7 июля. Претензии касаются фантастического фильма КОМА, вышедшего в кинопрокат 24 января 2020 года.

По КОМЕ инвестиционный договор на 50 млн рублей компании Гевонда Андреасяна и Рубена Дишдишяна заключили в 2016 году. В финансировании проекта также участвовали компании Fresh Film продюсера Армена Ананикяна, «Киностудия КИТ» холдинга «Газпром-медиа» и Фонд кино, который выделил 40 млн рублей на безвозвратной основе и 60 млн рублей возвратных средств. Лента с бюджетом в 250 млн рублей собрала в кинотеатрах России только 151,2 млн рублей (156,5 млн с учетом стран СНГ). Проект мог хорошо заработать за счет международных продаж, однако пандемия коронавируса поставила на паузу или отменила несколько важных сделок с покупателями из других стран.

Гевонд Андреасян рассказал «Коммерсанту», что вопрос возврата инвестиций партнеров по проекту действительно стоит. По его словам, «Большое кино» находится на заключительной стадии урегулирования ситуации, обсуждается различные варианты решений, в том числе за счет передачи ТВ-прав на фильм. Помимо «Марс Медиа» вскоре встанет вопрос и о возвращении средств Фонду кино. Продюсеры планируют обсуждать с ним отсрочку погашения. В данный момент из-за неработающего как следует кинопроката в России и мире «Большое кино» испытывает трудности с исполнением этих обязательств.

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13.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ