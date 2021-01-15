«Марс Медиа» и «Большое кино» заключили мировое соглашение в споре вокруг «Комы»

Кинокомпании «Марс Медиа» и «Большое кино» пришли к мировому соглашению по вопросу претензий, касающихся финансирования и получения прибыли от фильма КОМА. Это следует из определения Арбитражного суда города Москвы, которое есть в распоряжении БК. Стороны представили суду оригинал текста мирового соглашения, подписанный представителями сторон. Полномочия последних подтверждались материалами дела. Изучив текст мирового соглашения и оценив его условия, суд нашел его подлежащим утверждению.

Об иске ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» к ООО «Кинокомпания Большое кино» стало известно в июле прошлого года. Истец требовал взыскания 50 млн рублей и пени в размере 4,5 млн рублей по соглашению, связанному с инвестированием в фильм КОМА. Инвестиционный договор на 50 млн рублей компании Гевонда Андреасяна и Рубена Дишдишяна заключили в сентябре 2016 года. В финансировании проекта также участвовали компании Fresh Film продюсера Армена Ананикяна, «Киностудия КИТ» холдинга «Газпром-медиа» и Фонд кино, который выделил 40 млн рублей на безвозвратной основе и 60 млн рублей возвратных средств. Лента с бюджетом в 250 млн рублей смогла заработать в кинопрокате России 151,2 млн рублей (156,5 млн с учетом стран СНГ).

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15.01.2021 Автор: Никита Никитин