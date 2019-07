Marvel анонсировал начало новой фазы своей киновселенной

В американском Сан-Диего завершился фестиваль популярной культуры Comic Con. В этом году голливудские киностудии фактически проигнорировали это мероприятие, отказавшись от презентаций блоков своих проектов в традиционном формате. Их место заняли телеканалы и сериалы, а будущие полнометражные фильмы представлялись точечно (ОНО 2, ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ). Но были и исключения, в частности, Marvel Studios впервые провела полноценную презентацию своего пакета, анонсировав таким образом начало новой, так называемой четвертой фазы своих проектов, включающей полнометражное кино и сериалы для сервиса Disney+.

Новая фаза начнется с ЧЕРНОЙ ВДОВЫ − сольного фильма про героиню Скарлетт Йоханссон, события которого развернутся в Будапеште после событий ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЯ. Лента выйдет на первые майские праздники 2020 года. Осенью на сервисе Disney+ стартует сериал «Сокол и Зимний Солдат», в котором герои Себастьяна Стэна и Энтони Маки будут противостоять козням злодея Барона Земо (его сыграет Даниэль Брюль). А на ноябрьских праздниках 2020 года в кинопрокат выйдет проект ВЕЧНЫЕ − новая франшиза, рассказывающая о суперлюдях. Актерский состав новой картины звездный: Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и многое другие.

В 2021 году кинотеатрам стоит ожидать сразу трех полнометражных проектов от Marvel Studios. В феврале анонсирован первый фильм новой франшизы ШАН-ЧИ: ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings). В данном случае студия идет по дороге, протоптанной ЧЕРНОЙ ПАНТЕРОЙ, только на этот раз главным героем впервые будет азиат. На майские праздники выйдет продолжение франшизы ДОКТОР СТРЭНДЖ: ВСЕЛЕННЫЕ БЕЗУМИЯ (Doctor Strange and the Multiverse of Madness) с Бенедиктом Камбербэтчем и Элизабет Олсен. А в ноябре зрителей ждет новый ТОР (Thor: Love and Thunder).

В промежутках между полнометражными картинами фанатов должны радовать сериалы на Disney+: «Локи» с Томом Хиддлстоном, «Соколиный Глаз» с Джереми Реннером, «ВандаВижн» с Полом Беттани и Элизабет Олсен и мультсериал «Что если?..», который расскажет об альтернативных развитиях событий во вселенной Marvel.

Помимо прочего, на панеле Comic Con'a глава Marvel Кевин Файги скользь анонсировал появление нового БЛЭЙДА. Ожидается, что это будет полный перезапуск франшизы. На этот раз с Махершалой Али в главной роли. Но ни сроков, ни деталей проекта Файги не назвал.

21.07.2019 Автор: Артур Чачелов