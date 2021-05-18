HBO купил права на показ российского фильма «Маша»

Пресс-служба 1-2-3 Production сообщила, что HBO купила права на фильм МАША сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой.

МАША уже была продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят такие каналы премиум класса, как HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумму сделки представитель 1-2-3 Production не раскрыл. Выход драмы в эфире ожидается в октябре этого года.

События ленты разворачиваются в 1990-е годы в российской провинции, а в центре сюжета — 13-летняя Маша. Ее отец — тренер по боксу и криминальный авторитет, поэтому она дружит с его окружением — представителями криминального мира. Однажды девочка узнает, кто эти люди на самом деле и что они сделали с ее семьей. Повзрослев, она уезжает в Москву, пытаясь разорвать связь с прошлым, однако ей это не удается.

В 2020 году картина получила на фестивале «Кинотавр-2020» награду в номинации «Лучший дебют». Главные роли в фильме исполнили Полина Гухман и Аня Чиповская. В российский прокат он вышел 1 апреля этого года, а сейчас доступен в онлайн-кинотеатре KION.

18.05.2021 Автор: Виолетта Палий