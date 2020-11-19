Эксклюзивная премьера лучшего дебюта «Кинотавра 2020» состоится на МТС ТВ

Цифровая премьера фильма МАША, удостоенного приза российского кинофестиваля «Кинотавр 2020» за лучший дебют, состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Фильм стал дебютной работой для режиссера − Анастасии Пальчиковой, она же написала сценарий кинокартины. Оператор − Глеб Филатов − ранее работал над фильмом БЫК, и его мастерство было отмечено на «Кинотавре 2019». Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Рубен Дишдишян. Фильм совместного производства компании «Марс Медиа», телеканала ТВ-3 и кинокомпании 1-2-3 Production.

Драма расскажет историю девочки-подростка, взросление которой пришлось на 90-е годы. Лучшие друзья Маши − парни из боксерской секции ее дяди, они держат в страхе полгорода. Маша поет им джаз, мечтает стать певицей и впервые в своей жизни влюбляется. Беззаботное детство оборачивается трагедией — выросшей Маше придётся с ней разобраться раз и навсегда.

Роль Маши в детстве исполнила талантливая Полина Гухман, ее взрослую героиню − Аня Чиповская. Каст, показывающий окружение главной героини в период взросления, не менее яркий − Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова.

МАША появится в онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно. Это случится в апреле 2021 года.

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19.11.2020 Автор: Артур Чачелов