Итоги майских выходных: праздничная касса почти вдвое ухудшила результат 2019 года

Майские праздники в этом году оказались беспрецдентно длинными, за счет чего у зрителей появилось больше возможностей попасть на киноеанс. Но это не привело к взрвыному росту кассовых сборов в период с 1 по 10 мая. Характерной особенностью двух уикендов, выпавших на праздничные даты в 2021-м, оказалось отсутствие больших голливудских премьер.

По данным ЕАИС, российская касса за десятидневные выходные составила 1,202 млрд рублей при 4,071 млн зрителей. Лидерами по сборам стали:

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ — 324,7 млн рублей при 957 тыс. зрителей

ДЕВЯТАЕВ — 244,6 млн рублей при 858 тыс. зрителей

ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ.НАЧАЛО — 223,2 млн рублей при 746 тыс. зрителей

ЗВЕРОКРЕКЕРЫ — 115,6 млн рублей при 476 тыс. зрителей

ЧЕРНОБЫЛЬ — 60,8 млн рублей при 224 тыс. зрителей

Если сравнивать с аналогичным периодом за 2019 год, когда майские праздники не были столь продолжительными, суммарная касса в то время хоть и оказалась больше, чем в 2021 году, но больше 70% сборов пришлось на фильм МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ — ожидаемый студийный релиз с огромной фан-базой. По данным ЕАИС, общая касса кинотеатров в России с 1 по 10 мая 2019 года составила 2,104 млрд рублей при зрительском охвате в 7,379 млн человек. Без учета МСТИТЕЛЕЙ касса составляет 573 млн рублей, это почти в 2,5 раза меньше показателей нынешнего сезона. В 2019 году в топ-5 по сборам вошли:

МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ — 1 531,2 млн рублей при 5,055 млн зрителей

В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА — 147,0 млн рублей при 586 тыс. зрителей

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — 99,1 млн рублей при 471 тыс. зрителей

МИЛЛИАРД — 97,1 млн рублей при 369 тыс. зрителей

ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ — 53,2 млн рублей при 181 тыс. зрителей

В целом можно констатировать, что длинные праздники прошли довольно спокойно и без зрительского ажиотажа. В разговоре с БК продюсер и режиссер ПРАБАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ.НАЧАЛО Марюс Вайберг поделился мнением, что майские результаты можно назвать средними. «Мы в общем не жалуемся, но могло бы быть и получше», — рассказал Вайсберг.

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11.05.2021 Автор: Виолетта Палий