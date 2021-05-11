Итоги майских выходных: праздничная касса почти вдвое ухудшила результат 2019 года

Майские праздники в этом году оказались беспрецдентно длинными, за счет чего у зрителей появилось больше возможностей попасть на киноеанс. Но это не привело к взрвыному росту кассовых сборов в период с 1 по 10 мая. Характерной особенностью двух уикендов, выпавших на праздничные даты в 2021-м, оказалось отсутствие больших голливудских премьер.
По данным ЕАИС, российская касса за десятидневные выходные составила 1,202 млрд рублей при 4,071 млн зрителей. Лидерами по сборам стали:
Если сравнивать с аналогичным периодом за 2019 год, когда майские праздники не были столь продолжительными, суммарная касса в то время хоть и оказалась больше, чем в 2021 году, но больше 70% сборов пришлось на фильм МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ — ожидаемый студийный релиз с огромной фан-базой. По данным ЕАИС, общая касса кинотеатров в России с 1 по 10 мая 2019 года составила 2,104 млрд рублей при зрительском охвате в 7,379 млн человек. Без учета МСТИТЕЛЕЙ касса составляет 573 млн рублей, это почти в 2,5 раза меньше показателей нынешнего сезона. В 2019 году в топ-5 по сборам вошли:
В целом можно констатировать, что длинные праздники прошли довольно спокойно и без зрительского ажиотажа. В разговоре с БК продюсер и режиссер ПРАБАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ.НАЧАЛО Марюс Вайберг поделился мнением, что майские результаты можно назвать средними. «Мы в общем не жалуемся, но могло бы быть и получше», — рассказал Вайсберг.
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