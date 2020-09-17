На Comic Con Russia Online 2020 пройдет презентация фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Создатели и актёры многими ожидаемого российского кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР станут гостями фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020. Режиссер Олег Трофим, продюсер Артём Габрелянов и актёры Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарёв ответят на вопросы фанатов и представят эксклюзивные материалы по картине. Премьера фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР состоится весной 2021 года. Прокатывать первый российский блокбастер на основе отечественных комиксов будет Disney Studios.

«Мы очень рады возможности показать новые материалы и поделиться эксклюзивными новостями по фильму МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР . Специально для Comic Con Russia Online мы подготовили несколько новых видеороликов и постеров, которые придутся по душе всем, кто следит за судьбой проекта», – рассказывает продюсер фильма Артём Габрелянов.

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…

Comic Con Russia и ИгроМир 2020 пройдут 3 и 4 октября в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK.