Фанаты «Маойра Грома» привлекли внимание Роспотребнадзора

Инспекторы Роспотребнадзора проверят Центральный детский магазин на Лубянке. Решение об этом было принято после публикации в Сети видео с толпой фанатов фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Дело в том, что в Детском мире проходила автограф-сессия с участием звезд фильма Дмитрия Чеботарева и Сергея Горошко. На встречу пришло слишком большое количество поклонников фильма. Соблюдение социальной дистанции и других мер безопасности в подобных условиях оказалось затруднительным.

В результате Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведёт проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер. при проведении массового мероприятия. Накануне события в Москве выявили 2789 новых случаев коронавируса. Ежесуточный прирост по всей стране составил 8554 случая.

«Бюллетень кинопрокатчика» попросил директора по маркетингу Объединенной сети кинотеатров (ОКС) Сергея Кузнецова оценить потенциальные потеря от закрытия ЦДМ и, как следствие, находящего на его территории кинотеатра: «Доля ЦДМ в ОКС составляет около 2%. Потери сложно оценить, все будет зависеть от сроков закрытия: если несколько дней, то минимально; если несколько месяцев, то пропорционально доле кинотеатра в сети. Информации по срокам закрытия у нас нет».

18.05.2021 Автор: БК

Источник: РИА