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В столице начинают отбор заявок на получение киноприза мэра Москвы

Победитель сможет рассчитывать на награду в 50 млн рублей

Прием заявок кинематографистов на участие в конкурсе на приз мэра столицы начнется 10 января. Награду будут вручать «За создание образа Москвы в киноискусстве». Она предполагает наличие сразу трех призов: основной – «Золотой» – будет равен 50 млн рублей, «Серебряный приз» – 30 млн рублей, «Бронзовый приз» – 20 млн рублей. Награды будут вручать во время церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в июне.

Заявки на конкурс будут приниматься до 15 марта, а затем в апреле конкурсная комиссия должна будет сформировать шорт-лист из 10 фильмов. С 15 мая по 5 июня на портале «Активный гражданин» каждый желающий сможет проголосовать за финалистов. Затем список представят мэру Москвы, и будут определены победители.

В конце декабря на итоговом заседании организационного комитета по проведению мероприятий Года российского кино в Москве руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский заявил, что властям города важно, чтобы кинематографисты «фиксировали нашу столицу, а не города Европы». Организаторы конкурса, впрочем, оговорились, что не хотят видеть среди претендентов альманахи в стиле фильмов про любимые города (МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПАРИЖ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ и т.п.), а также уточнили, что участиками соревнования должны быть не документальные, а художественные фильмы.

09.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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