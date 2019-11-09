Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории России. Документ опубликован в четверг на сайте правительства РФ. Постановление подготовили Минэкономразвития совместно с Министерством культуры. По нему иностранные компании смогут получать рибейты в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России. В 2019 году на эти цели было одобрено выделение 70 млн рублей.

В тексте постановления говорится, что предоставление господдержки будет способствовать увеличению объема экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента.

«Мы долго шли к этому, нашу идею на входе поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев, за последние несколько месяцев разработали и в деталях согласовали с индустрией, со всеми заинтересованными сторонами текст Постановления и систему возмещения затрат иностранным кинопроизводителям, которые будут снимать кино в России, – заявил министр культуры Владимир Мединский. – Планируется возмещать до 30 процентов, а в эксклюзивных случаях и до 40 процентов расходов на транспорт, визы, наем российских работников, аренду съемочных павильонов и так далее. Эта сумма возмещения больше, чем в ряде восточно-европейских стран и мы надеемся, что наше предложение будет конкурентоспособным, сделает съемки для иностранцев в России более выгодными. Мы надеемся, что они придут в Россию, обладающую уникальными по разнообразию ландшафтами».

Согласно тексту постановления, распределять субсидии кинокомпаниям будет АО «Российский экспортный центр». Для каждого вида контента существуют разные условия. Чтобы получить субсидию на художественный фильм или сериал, компания должна потратить на территории России не менее 15 млн рублей. Для документальных лент и сериалов эта сумма равняется 3,7 млн рублей, анимационных фильмов и сериалов – 5 млн рублей. Иностранные компании не смогут получить субсидию напрямую. Функции их агента будут осуществлять российские кинокомпании на основании экспортного контракта. Для контроля над расходами иностранный производитель должен будет согласиться на проведение аудиторской проверки трат при создании фильма на территории РФ. Размер стандартной субсидии будет составлять 30 процентов прогнозного размера расходов организаций кинематографии на производство аудиовизуальной продукции. Возмещение в 40 процентов будет предоставляться при соблюдении ряда условий: не менее 80 процентов съемочной группы должны составлять россияне, объем запланированных расходов на территории России должен быть не менее 75 млн рублей, а количество съемочных дней – не менее 19.

Осуществлять отбор заявок организаций кинематографии будет созданный при «Российском экспортном центре» экспертный совет. Он будет формироваться по представлению Министерства культуры РФ. В его состав войдут представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, в том числе занимающихся творческой деятельностью.

Принять участие в отборе смогут компании, соответствующие ряду требований: компания должна работать не менее одного года; между ней и иностранным производителем должен быть заключен экспортный контракт, а также отсутствовать признаки аффилированности. Компания не должна быть иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого участвуют иностранные юрлица, зарегистрированные в офшорах. Также у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий на производство фильмов.

Согласно отчету Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI), рибейты действуют сейчас более чем в 40 странах мира. Максимальную ставку в размере 75% продюсерам предлагают власти островного государства Фиджи. В Европе максимальная ставка (35%) действует в Нидерландах и Румынии.

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09.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Министерство культуры