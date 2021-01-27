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«Мегафон» увеличил свою долю в START до 50%

Телекоммуникационный холдинг приобрел часть акций основателей видеосервиса

Телекоммуникационный холдинг «Мегафон» увеличил свою долю в онлайн-видеосервисе START до 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные базы Kartoteka.ru. Компания выкупила часть акций у основателей видеосервиса − продюсеров Yellow, Black & White (YBW) Эдуарда Илояна, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо и Дениса Жалинского, а также у его гендиректора Юлии Миндубаевой. Сумму сделки стороны не раскрывают. В результате  доли основателей уменьшились до 11,58% каждая, а доля госпожи Миндубаевой − до 2,5%.

Ранее «Мегафон» владел 33% компании. В холдинге отметили, что увеличивать свою долю в START выше нынешних 50% пока не собираются. 

«Вместе с текущей командой «МегаФон» продолжит управление компанией. START остается отдельным бизнесом и сохранит свою бизнес-модель. «МегаФон» как акционер будет поддерживать развитие компании и видит востребованность оригинального контента START у абонентов», − говорится в заявлении компании.

По оценкам экспертов, приобретение половины видеосервиса START могло обойтись «Мегафону» в сумму чуть выше 2 млрд рублей.

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27.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Коммерсантъ»

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