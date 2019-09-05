Megogo займется производством кино

Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о намерении создавать видеоконтент собственного производства. Об этом сообщают «Ведомости». Для воплощения планов компания открыла свою студию, возглавлять которую будет продюсер Георгий Малков. Контракт с ним заключен на пять лет: Малков будет участвовать в прибыли от проектов, а его творческая команда − в их создании.

Megogo хочет работать в нише среднебюджетных кинопроектов: компания планирует снимать в год пять-семь полнометражных фильмов различных жанров с бюджетом до 120 млн рублей каждый. Сначала фильмы будут выпускаться в обычных кинотеатрах, работать с ними будет, по всей видимости, прокатчик Megogo Distribution. Затем ленты будут попадать в подписку онлайн-кинотеатра Megogo. Малков также уточнил «Ведомостям», что компания не исключает варианта продажи прав на такой контент на ТВ.

Сейчас у студии в разной степени готовности находятся семь полнометражных картин. Все они будут выпущены в ближайшие два года. Глава Megogo Виктор Чеканов заявляет о желании к 2022 году производить до 1000 часов контента в год. Помимо полнометражных фильмов это будут развлекательные и научно-популярные шоу, которые будут выходить только на Megogo.

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05.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости