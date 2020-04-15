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Московский международный кинофестиваль перенесли на осень

Новые даты проведения смотра − с 1 по 8 октября.

Руководство Московского международного кинофестиваля приняло решение перенести сроки проведения киносмотра на осень. Об этом сообщает пресс-служба ММКФ.

Изначально смотр должен был пройти с 22 по 29 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было объявлено, что он переносится на неопределенный срок. В качестве вариантов для проведения кинофестиваля рассматривались различные даты в мае, однако теперь стало понятно, что организация такого мероприятия в этом месяце невозможна.

Теперь же объявлено, что 42-й ММКФ состоится в период с 1 по 8 октября 2020 года. Новые даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей. 

Заявки на аккредитацию на фестиваль от СМИ теперь принимаются до 15 сентября.

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15.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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