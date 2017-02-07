Киностудиям не хотят безвозмездно передавать права на советские киноколлекции

Росимущество не будет на безвозмездной основе возвращать «Ленфильму» и Киностудии им. Горького права на фильмы, произведенные ими до 2002 года, сообщает RNS. Сейчас эти картины находятся в собственности государства и управляются Госфильмофондом. Идею возвращения прав киностудиям продвигает Минкультуры, отмечая, что это поможет их восстановлению. Однако инициатива не нашла поддержки в министерстве финансов и министерстве экономического развития, которые посчитали безвозмездную передачу прав нецелесообразной.

«Госфильмофонд России передачу киностудиям прав на аудиовизуальные произведения на данный момент не поддержал. По мнению учреждения, это повлечет за собой ухудшение финансовых показателей и может привести к увеличению потребности в бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета. Данная позиция поддержана Минфином России», – говорится в ответе Росимущества на запрос RNS.

В самом министерстве культуры официального ответа с отрицательным заключением на свое предложение не получали. Никаких официальных бумаг от ведомств нет и у «Ленфильма» и Киностудии им. Горького. Это произошло потому, что ведомства не возражают против самой идеи поддержки киностудий, но не согласны с предложенной формой и условиями. Так, вместо бесплатной передачи прав Росимущество предлагает рассмотреть альтернативный вариант – использование киностудиями прав на фильмы по платным лицензионным договорам.

07.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Rambler News Service