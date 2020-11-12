Минкультуры изменит условия финансирования дебютов

В 2021 году поменяется схема финансирования государством дебютных кинопроектов. Об этом сообщает ТАСС. Министерство культуры получит возможность увеличить поддержку, обеспечив таких картинам до 100% бюджета. Глава департамента кинематографии Светлана Максимченко рассказала, что соответствующие изменения в закон о кинематографии внесены в правительство.
«Это решение было принято еще президентом, когда он посещал ВГИК в октябре прошлого года, − цитирует ТАСС Светлану Максимченко. − Сейчас эти изменения внесены в закон, в правительство, мы рассчитываем, что к следующему году эти изменения будут в законе о кинематографии».
Встреча Владимира Путина с выдающимися выпускниками ВГИКа состоялась в октябре 2019 года. Тогда же, по итогам, президент поручил увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.
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12.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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