Минкультуры определилось с предельными суммами господдержки кинопроектов

Министерство культуры определилось в каком объеме будет поддерживать в 2020 году кинопроизводство фильмов. Основные принципы господдержки кинопроизводства утверждены приказом ведомства, который вступил в силу 18 апреля. По нему на наибольшую финансовую помощь могут рассчитывать так называемые социально значимые фильмы. Кроме того, определены суммы, которые возможно получить создателям кинолент для детей, сериалов, а также полнометражным мультфильмам, снятым в новых технологиях. Во всех случаях речь идет о частичном финансировании кинопроизводства из расчета до 2/3 сметной стоимости проекта.

Один проект социально значимого фильма в 2020 году может получить от министерства до 70 млн рублей, а сериал или детское кино − до 50 млн рублей. При этом, 50 млн готовы выделять на каждый полнометражный мультфильм, а также по 300 тысяч рублей − за минуту короткометражного проекта. На минуту анимационного сериала ведомство готово выделять до 200 тысяч.

Каждому проекту авторского и экспериментального кино могут выделить до 40 млн рублей. Документальное кино или спецпроекты хронометражем более 52 минут, рассчитанные на показ в кинозале, смогут претендовать на суммы от 2 млн до 8 млн рублей. До 15 млн можно будет получить на завершение производства полнометражного фильма.

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21.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Парламентская газета