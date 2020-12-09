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Минкультуры рекомендовано поддержать 31 проект авторской анимации и 6 дебютов

А всего на рассмотрение Экспертного совета было 60 проектов

Экспертным советом по анимационному кино Минкультуры России было рассмотрено 50 проектов короткометражных авторских фильмов (в том числе циклов и сериалов) и 10 проектов дебютных фильмов, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2020 году на производство анимационных фильмов. По итогам рассмотрения совет принял решение рекомендовать Департаменту кинематографии включить в перечень организаций кинематографии − получателей субсидий в 2020 году 31 проект авторской и короткометражной анимации (в т.ч. сериалы) и 6 дебютных фильмов.

Авторские анимационные фильмы:

Организация-заявитель

Название проекта

1

ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»

«Зверский детектив»

(серия «Логово волка»)

2

ООО «Колесо обозрения»

«Весна будет всегда. Часть 2»

3

ООО Кинокомпания «АНИМОС»

Альманах «Зеркало» №6

4

ООО Кинокомпания «АНИМОС»

«Клякса»

5

ООО «Студия «Воскресенье»

«Песнь Суламиты»

6

ООО «Студия анимационного кино «Мельница»

«Забытые снимки»

7

ООО «Фонд Девелопмента Рики»

«Исчезающий папа»

8

ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург»

«Робин зона»

9

ООО Студия «ШАР»

«Три тарелки»

10

ООО Студия «ШАР»

«Ручей, бегущий в горы»

11

ООО Студия «ШАР»

«Музыка летней ночи»

12

ООО Студия «ШАР»

«Один день из жизни одного драматурга»

13

ООО «Шаровая Молния»

«Светлые души»

14

ООО «Студия
Продюсерского Кино»

«Поэты Серебряного Века – 3»

15

ООО «Базелевс»

«Сын»

16

ООО «Студия «А-фильм»

«Граф Нулин»

17

ООО «Студия «А-фильм»

«Зимний вечер»

18

ООО «Студия «Урал - Синема»

«Старый дом»

19

ООО Кинокомпания «СНЕГА»

«Женщина»

20

ООО Анимационная студия «Фродо»

«Сверчок»

21

ООО «Студия Первый А»

«Расцветшая зима»

22

ООО «Юпитер-XXI»

Альманах «Звездопад-8»
(«Коврик», «Муш-муш- муш»)

23

ООО «Кинокомпания
«МАСТЕР-ФИЛЬМ»

Альманах «Фломастер-3»
(«Бестиарий», «Клад»)

24

ООО «Студия «Мастер-Фильм»

Альманах «Мозаика» («Егор Молотков», «21-ый мужчина Веры»)

25

ООО «Союзмультфильм»

«Ива белая»

26

ООО «Союзмультфильм»

«Носки для звезды»

27

ООО «Союзмультфильм»

«Обзор прессы»

28

ООО «Союзмультфильм»

«Украденная мелодия»

29

ООО «Союзмультфильм»

«Белый-белый день»

30

ООО «Союзмультфильм»

«Червяк в космосе»

31

ООО «Союзмультфильм»

«Гимнастка»

Дебютные фильмы:

Организация-заявитель

Название проекта

1

ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»

«На глубине»

2

ООО «Студия «Урал - Синема»

«Плацкарт»

3

ООО Студия «ШАР»

«Волшебный фонарь − 15»

4

ООО «Светлые Истории»

«Михалыч»

5

ООО «Кинокомпания
«МАСТЕР-ФИЛЬМ»

Альманах «Солнечный ветер»

(«Лифт», «Окна выходят на лес», «Орешник»)

6

ООО «Арт Анимейшен Студио»

«Тайна Хонстера. Горизонты миров»

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09.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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