Минкультуры рекомендовано поддержать 31 проект авторской анимации и 6 дебютов

Экспертным советом по анимационному кино Минкультуры России было рассмотрено 50 проектов короткометражных авторских фильмов (в том числе циклов и сериалов) и 10 проектов дебютных фильмов, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2020 году на производство анимационных фильмов. По итогам рассмотрения совет принял решение рекомендовать Департаменту кинематографии включить в перечень организаций кинематографии − получателей субсидий в 2020 году 31 проект авторской и короткометражной анимации (в т.ч. сериалы) и 6 дебютных фильмов.

Авторские анимационные фильмы:

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» «Зверский детектив» (серия «Логово волка») 2 ООО «Колесо обозрения» «Весна будет всегда. Часть 2» 3 ООО Кинокомпания «АНИМОС» Альманах «Зеркало» №6 4 ООО Кинокомпания «АНИМОС» «Клякса» 5 ООО «Студия «Воскресенье» «Песнь Суламиты» 6 ООО «Студия анимационного кино «Мельница» «Забытые снимки» 7 ООО «Фонд Девелопмента Рики» «Исчезающий папа» 8 ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург» «Робин зона» 9 ООО Студия «ШАР» «Три тарелки» 10 ООО Студия «ШАР» «Ручей, бегущий в горы» 11 ООО Студия «ШАР» «Музыка летней ночи» 12 ООО Студия «ШАР» «Один день из жизни одного драматурга» 13 ООО «Шаровая Молния» «Светлые души» 14 ООО «Студия

Продюсерского Кино» «Поэты Серебряного Века – 3» 15 ООО «Базелевс» «Сын» 16 ООО «Студия «А-фильм» «Граф Нулин» 17 ООО «Студия «А-фильм» «Зимний вечер» 18 ООО «Студия «Урал - Синема» «Старый дом» 19 ООО Кинокомпания «СНЕГА» «Женщина» 20 ООО Анимационная студия «Фродо» «Сверчок» 21 ООО «Студия Первый А» «Расцветшая зима» 22 ООО «Юпитер-XXI» Альманах «Звездопад-8»

(«Коврик», «Муш-муш- муш») 23 ООО «Кинокомпания

«МАСТЕР-ФИЛЬМ» Альманах «Фломастер-3»

(«Бестиарий», «Клад») 24 ООО «Студия «Мастер-Фильм» Альманах «Мозаика» («Егор Молотков», «21-ый мужчина Веры») 25 ООО «Союзмультфильм» «Ива белая» 26 ООО «Союзмультфильм» «Носки для звезды» 27 ООО «Союзмультфильм» «Обзор прессы» 28 ООО «Союзмультфильм» «Украденная мелодия» 29 ООО «Союзмультфильм» «Белый-белый день» 30 ООО «Союзмультфильм» «Червяк в космосе» 31 ООО «Союзмультфильм» «Гимнастка»

Дебютные фильмы:

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» «На глубине» 2 ООО «Студия «Урал - Синема» «Плацкарт» 3 ООО Студия «ШАР» «Волшебный фонарь − 15» 4 ООО «Светлые Истории» «Михалыч» 5 ООО «Кинокомпания

«МАСТЕР-ФИЛЬМ» Альманах «Солнечный ветер» («Лифт», «Окна выходят на лес», «Орешник») 6 ООО «Арт Анимейшен Студио» «Тайна Хонстера. Горизонты миров»

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

09.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ