Минкультуры рекомендовано поддержать 31 проект авторской анимации и 6 дебютов

Экспертным советом по анимационному кино Минкультуры России было рассмотрено 50 проектов короткометражных авторских фильмов (в том числе циклов и сериалов) и 10 проектов дебютных фильмов, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2020 году на производство анимационных фильмов. По итогам рассмотрения совет принял решение рекомендовать Департаменту кинематографии включить в перечень организаций кинематографии − получателей субсидий в 2020 году 31 проект авторской и короткометражной анимации (в т.ч. сериалы) и 6 дебютных фильмов.
Авторские анимационные фильмы:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|
«Зверский детектив»
(серия «Логово волка»)
|
2
|
ООО «Колесо обозрения»
|
«Весна будет всегда. Часть 2»
|
3
|
ООО Кинокомпания «АНИМОС»
|
Альманах «Зеркало» №6
|
4
|
ООО Кинокомпания «АНИМОС»
|
«Клякса»
|
5
|
ООО «Студия «Воскресенье»
|
«Песнь Суламиты»
|
6
|
ООО «Студия анимационного кино «Мельница»
|
«Забытые снимки»
|
7
|
ООО «Фонд Девелопмента Рики»
|
«Исчезающий папа»
|
8
|
ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург»
|
«Робин зона»
|
9
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Три тарелки»
|
10
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Ручей, бегущий в горы»
|
11
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Музыка летней ночи»
|
12
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Один день из жизни одного драматурга»
|
13
|
ООО «Шаровая Молния»
|
«Светлые души»
|
14
|
ООО «Студия
|
«Поэты Серебряного Века – 3»
|
15
|
ООО «Базелевс»
|
«Сын»
|
16
|
ООО «Студия «А-фильм»
|
«Граф Нулин»
|
17
|
ООО «Студия «А-фильм»
|
«Зимний вечер»
|
18
|
ООО «Студия «Урал - Синема»
|
«Старый дом»
|
19
|
ООО Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Женщина»
|
20
|
ООО Анимационная студия «Фродо»
|
«Сверчок»
|
21
|
ООО «Студия Первый А»
|
«Расцветшая зима»
|
22
|
ООО «Юпитер-XXI»
|
Альманах «Звездопад-8»
|
23
|
ООО «Кинокомпания
|
Альманах «Фломастер-3»
|
24
|
ООО «Студия «Мастер-Фильм»
|
Альманах «Мозаика» («Егор Молотков», «21-ый мужчина Веры»)
|
25
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Ива белая»
|
26
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Носки для звезды»
|
27
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Обзор прессы»
|
28
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Украденная мелодия»
|
29
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Белый-белый день»
|
30
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Червяк в космосе»
|
31
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Гимнастка»
Дебютные фильмы:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
«На глубине»
|
2
|
ООО «Студия «Урал - Синема»
|
«Плацкарт»
|
3
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Волшебный фонарь − 15»
|
4
|
ООО «Светлые Истории»
|
«Михалыч»
|
5
|
ООО «Кинокомпания
|
Альманах «Солнечный ветер»
(«Лифт», «Окна выходят на лес», «Орешник»)
|
6
|
ООО «Арт Анимейшен Студио»
|
«Тайна Хонстера. Горизонты миров»
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09.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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