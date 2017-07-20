Минкультуры разрабатывает механизм для оперативного пресечения пиратства в Сети

Министерство культуры работает над механизмом более оперативного реагирования на появление пиратских копий фильмов в Интернете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал нормативно-правовых актов. В опубликованном паспорте проекта не говорится какие конкретно меры разрабатываются ведомством. Однако там указывается, что существующие сейчас «предусмотренные законодательством меры не позволяют оперативно прекратить незаконное использование национальных фильмов в Интернете, что влечет значительные финансовые потери киноотрасли».

Как выяснили журналисты, предложения, разрабатываемые в недрах Минкультуры, в текстовом варианте пока не существуют, однако, как пояснил замминистра культуры Александр Журавский, у ведомства есть четкое понимание схемы работы нового механизма. «В случае нарушения прав правообладателей национального фильма в интернете правообладатель обращается в Министерство культуры. Министерство проверяет по государственному реестру фильмов, существует ли такой правообладатель и принадлежит ли ему этот фильм. В этом реестре содержится информация о правообладателях, получивших прокатное удостоверение национального фильма. Министерство культуры, удостоверившись, что нарушение права правообладателей действительно имеет место, обращается в Роскомнадзор с просьбой блокировать страницу, на которой незаконно или пиратским образом размещен фильм. Предполагается, что затем Роскомнадзор будет обращаться к операторам связи и операторам поисковых систем с просьбой заблокировать эту страницу. Это позволит сформировать систему оперативной внесудебной блокировки пиратских страниц», – пояснил замминистра.

Современное российское «антипиратское» законодательство, действующее с 1 августа 2013 года, предусматривает судебный механизм ограничения доступа к незаконно размещенной ленте.

20.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК