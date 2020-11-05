Минкультуры назвало кинодебюты, не допущенные к питчингам 2020 года

Министерство культуры определилось со списком проектов режиссеров-дебютантов, которые не будут допущены до очной защиты на получение господдержки в производстве. В установленные сроки на участие в конкурсе было подано 248 проектов, первичный отбор не прошло 76 проектов.

В список недопущенных, как несоответствующие критериям отбора первого этапа (комплектность, правильность оформления и т.д.), вошли следующие заявки организаций кинематографии:

№ Наименование организации Название проекта 1 ООО «РодАрс Фильм» ПУТЬ МАТФЕЯ 2 ООО «НОРД-ХОЛДИНГ» НА РЕКАХ ВАВИЛОНА 3 ООО Кавказфильм НЕВИНОВЕН 2 4 ООО «Синематографика» В ПОИСКАХ ТЁМЫ 5 ООО Студия Скринлайф МАМА 6 ООО «ТЕЛЕИНВЕСТ» СПОКОЙНОЙ НОЧИ! 7 ООО «Продюсерская компания «ИГМАР» ЖИЛЬЦЫ 8 ООО Морской телеканал ГАВАНЬ ТВ БИАТЛОНИСТ 9 ООО «Дока» ПУШКИН И МУРАВЬЕД 10 ООО «Дока» ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА 11 ООО «Кинокомпания «Галактика» ТАЙМ-АУТ 12 ООО «МИЛЕНА-ФИЛЬМ» ФАТА МОРГАНА 13 ООО «ПАПРИКА» ВИЛКА 14 ООО «АДРЕС ФИЛЬМ» СОЛО ДЛЯ АЙФОНА 15 ООО «Стайл Пикчерз» КРАСНАЯ НИТЬ 16 ООО «АЛЛЮР-ФИЛЬМ» СТЕПЬ 17 ООО «Ника» УБИТЬ БОССА 18 ООО «Кинокомпания «АртСинема» ТИМУР И ЕГО СОПКИ 19 ООО «СТУДИЯ ИН ТИМ» МОЙ ЛИЧНЫЙ КОСМОС 20 ООО ДК Продакшн КАЛЕКА 21 ООО «ГолдСтеп» «НАИВНОЕ ИСКУССТВО» 22 ООО «ПарЭКС» 1 ЯНВАРЯ» 23 ООО «ДИАФИЛЬМ» ЛЖЕЦЫ 24 ООО «ДИАФИЛЬМ» ТУМАН МИРОВ 25 ООО «Икс-Соул Продакшн» ПРАНКЕР 26 ООО «Старт Студио» МНОГОЭТАЖКА 27 ООО «Наследие нашего народа» НЕМАЯ КУКУШКА 28 ООО КИНОСТУДИЯ «НАША МОЛОДЁЖЬ» БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 29 ООО КИНОСТУДИЯ «НАША МОЛОДЁЖЬ» ПОБЕДИТЕЛЬ 30 ООО «КИНОАРТЕМЬЕВ» ДУРИКИ 31 ООО «Компания «Династия» ЯРОСТЬ 32 ООО «Студия Екатерины Митешиной» РИСК И БИЗНЕС В ГОРОДЕ N 33 ООО «Центр Визуальных Искусств» КРАСИВЫЕ ЛЮДИ 34 ООО «Студия Екатерины Митешиной» БЫВШИЙ 35 ООО «Медиа-Арена» ВОЛЧИЦА 36 ООО ТРИКЬЮ СИНЕМА СКОРЛУПА 37 ООО «СИЛК РОАД МЕДИА» АГРЕССИВНЫЕ ПРОДАЖИ 38 ООО «ПЦ ИВАНА АРХИПОВА «ИНФЕРНО» СОСЕДИ 39 ООО «Кинокомпания «Орел» ДЕСЯТЫЙ КОНТИНЕНТ 40 ООО «РОНА Фильм» УЗКОКОЛЕЙКА 41 ООО «Кинопроизводственная и театральная компания «ЕРМАК» КУКУЙ 42 ООО «Мировое кино» ЦВЕТЫ МАРИИ 43 ООО «ДМ Энтертейнмент» ОТЕЛЬ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ 44 ООО «Санрайз Пикчерс» Альманах «ФОБА»: ЭВАКУАЦИЯ, ВИШНЕХА, ВАЛЯ 45 ООО «Киностудия «Отечество» СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 46 ООО «ТЕМА» ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ 47 ООО «АРТ СКВАД ПРОДАКШН» ОККУЛЬТИСТ 48 ООО «Семь Холмов» ДОМОВОЙ 49 ООО «Грамани Фильм» НИ СЛОВА О КРАСНОЙ СОБАКЕ 50 АО «Парк Продакшн» ПОКА МЕНЯ ТУТ НЕТ 51 ООО «ПарЭКС» ФАЯ И АЛМАЗ 52 ООО Фильм Смарт ТРИЛОГИЯ. ЛЮБОВЬ 53 ООО Лира Фильм НОЛЬ-ПОЗИЦИЯ 54 ООО «ВК СПБ» ВЫБЕРРИ МЕНЯ 55 ООО «Мировое кино» ТЕОРИЯ СТРУН 56 ООО Вёрчуал Кик Студио КИНО МОРАЛЬНОГО БЕСПОКОЙСТВА 57 ООО «Православная икона» ИСПОВЕДЬ 58 ООО КИНОСТУДИЯ «НАША МОЛОДЁЖЬ» ШОССЕ 59 ООО АЛЬТЕР ЭГО ФИЛЬМ МАМА, Я В ТЕЛЕВИЗОРЕ! 60 ООО «Киноджет» ВЫСТРЕЛ 61 ООО «Нюми фильм» ШАГ В ПУСТОТУ 62 ООО «ЧБк фильм» Я С ВАМИ 63 ООО «А-ПРОДАКШН» ПРО ВЕРУ (ВЗАПЕРТИ) 64 ООО «Киностудия семейных и детских фильмов «Илья Муромец» БЫТЬ 65 ООО «Кинокомпания «22» КОРОЛЕВСТВО 66 ООО Кинокомпания Виргос ЛАЗАРЬ 67 АО «Парк Продакшн» ФАНАТКА 68 ООО «Норд Фильм» КЛАССИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ 69 ООО «Киностудия «Челфильм» ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ 70 ООО «РАЙС-ПЛЮС» МЕМЕНТО МОРИ ИЛИ ЛЕКАРЬ ВАСЯ 71 ООО «Киностудия «Челфильм» ПРО СВЕТЛУЮ ЛИЧНОСТЬ 72 ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР РК-АРТ» ИГРЕНЕВАЯ ДУША 73 ООО «РФГ ДИСТРИБУЦИЯ» ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ 74 ООО «ПЛАНТ ПРОДАКШН» КЛЯТВА: ВРАЧ ПОД ОГНЕМ 75 ООО «КИНОКОМПАНИЯ ВОДОПАД» БУЛЬТЕРЬЕР 76 ООО С.С.С.Р. ПАПА БЫЛ, ПАПА БУДЕТ

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05.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ