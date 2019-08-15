Минкультуры объявило результаты питчингов дебютантов

На сайте Министерства культуры появился протокол о результатах третьего этапа отбора организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2019 году на производство фильмов режиссеров-дебютантов. Это итоги питчингов, прошедших в конце июля.

Экспертный совет оценивал 43 проекта дебютных фильмов и 8 проектов дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

По итогам рассмотрения Экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов принял следующие решения:

1. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера) и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:

№ Наименование организации, название проекта, режиссер, автор сценария 1 ООО «Мармот-фильм» ДУНАЙ Режиссер и автор сценария: Л. Мульменко 2 ООО «Компания «Новые люди» ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА Режиссер: С. Серзин, автор сценария: Ю. Лукшина 3 ООО «Творческо-производственное объединение «РОК» ЗЕМУН Режиссер и автор сценария: Э. Жолнин 4 ООО Документальный Дом «Первое Кино» ПОДЕЛЬНИКИ Режиссер: Е. Григорьев, авторы сценария: Е. Григорьев, Н. Сутырина 5 ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО» СПОСОБ ЛЮБВИ Режиссер: Т. Дондурей, авторы сценария: А. Ярыгин, Т.Дондурей 6 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» СМЕРТИ НЕТ Режиссер: Е. Дудчак, автор сценария: В. Чеботарева 7 ООО Студия «ВСТРЕЧА» ТУМАН Режиссер и автор сценария: Н. Гугуева 8 ООО «Студия Продюсерского Кино» РОВЕСНИКИ Режиссер: З. Хунгуреев, авторы сценария: О. Михайлова, Е. Жилейкина 9 ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» БРАВЫЕ ПАРНИ Режиссер: А. Боровикова, авторы сценария: И. Мартынов, А. Боровикова 10 ООО «Кинокомпания «СЕВЕР» ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ! Режиссеры: В. и О.Пресняковы, автор сценария: О.Пресняков

2. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера) и представившие их организации в резерв в 2019 году:

1 ООО «Чапула Бэй» ПЕРВЫЙ СНЕГ Режиссер и автор сценария: Н. Михалкова 2 ООО «План 9» ЯРОСТЬ Режиссер и автор сценария: Л. Серёгина 3 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» ОФЕЛИЯ Режиссер и автор сценария И.Поплаухин 4 ООО «ВЕГА ФИЛЬМ» ВАЛЬТЕР Режиссер и автор сценария: Р. Давидян 5 ООО «Новый век ПРО» ТАМ, ГДЕ ТЫ НУЖЕН Режиссер: М. Малкин, автор сценария: Р. Герранс 6 ООО «Олимп Инвест» ОДИН ГОД САШКИНОЙ ЖИЗНИ Режиссер: Н. Ахметова, автор сценария: И. Брюзгина 7 ООО «Киностудия Соль» НАКАНУНЕ Режиссер и автор сценария: А. Ерохина 8 ООО «МЕТРАФИЛЬМС» СНЕГ ЛЕТИТ ВВЕРХ Режиссер и автор сценария: М. Бородин 9 ООО «Пролайн-медиа» ПРИКОСНОВЕНИЕ Режиссер и автор сценария: М. Афанасьева 10 ООО «Фабрика Арт Кино» ПРЯТКИ Режиссеры и авторы сценария: М. Волкова, И. Перекатов, Д. Абдрашитова, В. Водынски 11 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» СОС Режиссер: В. Рунцова, автор сценария: Т. Колганова 12 ООО «Кинокомпания «СТВ» КРОШКА Режиссер: Е. Ланских, авторы сценария: Е. Ланских, Е. Перфилова 13 ООО «ДжемСтудия» ГОРКА Режиссер: Т. Жукова, автор сценария: А. Житковский 14 ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» КТО УБИЛ БАБУШКУ? Режиссер: А. Мазунов, автор сценария: Т. Фирсова 15 ООО «Студия «КиноПРОБА» МОРТИДО Режиссер и автор сценария: Ю. Ёлкина 16 ООО «Ол Медиа Компани» НОЧНАЯ ПРОГУЛКА Режиссер и автор сценария: Н. Искандарова 17 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» ВЕТЕР Режиссер: С. Самошина, авторы сценария: Н. Мещанинова, А. Буевич, С. Самошина

3. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:

1 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» ШИНЕД О’КОННОР Режиссеры и авторы сценария: Р. Махмудов, А. Шмидт 2 ООО «КИНОХРОНИКИ» ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! Режиссер: А. Сичинская, автор сценария: Э. Умерова 3 ООО Кинокомпания «Вектор» СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ Режиссер: У. Жмурко, автор сценария: В. Дубровицкий

4. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представившие их организации в резерв в 2019 году:

1 ООО «Веста продакшн» БЕГЛЕЦЫ Режиссер: Я. Варакса, автор сценария: В. Зайкин 2 ООО «Студия авторского кино» ИМПЕРАТОР Режиссер: А. Хабибуллина, автор сценария: А. Щурихин 3 ООО «Киностудия Балтфильм» ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ Режиссер: Р. Лутфуллин, автор сценария: Ю. Ананьева 4 ООО «Силвер Вижен» БЫТЬ ПО-МОЕМУ Режиссер: В. Сарайкина, автор сценария: Г. Казанкина 5 ООО «12Кадр» СЪЕЗД Режиссер и автор сценария: Д. Воробьевский

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15.08.2019 Автор: Артур Чачелов