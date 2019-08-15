Минкультуры объявило результаты питчингов дебютантов

На сайте Министерства культуры появился протокол о результатах третьего этапа отбора организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2019 году на производство фильмов режиссеров-дебютантов. Это итоги питчингов, прошедших в конце июля.
Экспертный совет оценивал 43 проекта дебютных фильмов и 8 проектов дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
По итогам рассмотрения Экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов принял следующие решения:
1. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера) и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:
|
№
|
Наименование организации, название проекта, режиссер, автор сценария
|
1
|
ООО «Мармот-фильм»
ДУНАЙ
Режиссер и автор сценария: Л. Мульменко
|
2
|
ООО «Компания «Новые люди»
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА
Режиссер: С. Серзин, автор сценария: Ю. Лукшина
|
3
|
ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»
ЗЕМУН
Режиссер и автор сценария: Э. Жолнин
|
4
|
ООО Документальный Дом «Первое Кино»
ПОДЕЛЬНИКИ
Режиссер: Е. Григорьев, авторы сценария: Е. Григорьев, Н. Сутырина
|
5
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
СПОСОБ ЛЮБВИ
Режиссер: Т. Дондурей, авторы сценария: А. Ярыгин, Т.Дондурей
|
6
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
СМЕРТИ НЕТ
Режиссер: Е. Дудчак, автор сценария: В. Чеботарева
|
7
|
ООО Студия «ВСТРЕЧА»
ТУМАН
Режиссер и автор сценария: Н. Гугуева
|
8
|
ООО «Студия Продюсерского Кино»
РОВЕСНИКИ
Режиссер: З. Хунгуреев, авторы сценария: О. Михайлова, Е. Жилейкина
|
9
|
ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
БРАВЫЕ ПАРНИ
Режиссер: А. Боровикова, авторы сценария: И. Мартынов, А. Боровикова
|
10
|
ООО «Кинокомпания «СЕВЕР»
ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ!
Режиссеры: В. и О.Пресняковы, автор сценария: О.Пресняков
2. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера) и представившие их организации в резерв в 2019 году:
|
1
|
ООО «Чапула Бэй»
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Режиссер и автор сценария: Н. Михалкова
|
2
|
ООО «План 9»
ЯРОСТЬ
Режиссер и автор сценария: Л. Серёгина
|
3
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
ОФЕЛИЯ
Режиссер и автор сценария И.Поплаухин
|
4
|
ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
ВАЛЬТЕР
Режиссер и автор сценария: Р. Давидян
|
5
|
ООО «Новый век ПРО»
ТАМ, ГДЕ ТЫ НУЖЕН
Режиссер: М. Малкин, автор сценария: Р. Герранс
|
6
|
ООО «Олимп Инвест»
ОДИН ГОД САШКИНОЙ ЖИЗНИ
Режиссер: Н. Ахметова, автор сценария: И. Брюзгина
|
7
|
ООО «Киностудия Соль»
НАКАНУНЕ
Режиссер и автор сценария: А. Ерохина
|
8
|
ООО «МЕТРАФИЛЬМС»
СНЕГ ЛЕТИТ ВВЕРХ
Режиссер и автор сценария: М. Бородин
|
9
|
ООО «Пролайн-медиа»
ПРИКОСНОВЕНИЕ
Режиссер и автор сценария: М. Афанасьева
|
10
|
ООО «Фабрика Арт Кино»
ПРЯТКИ
Режиссеры и авторы сценария: М. Волкова, И. Перекатов, Д. Абдрашитова, В. Водынски
|
11
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
СОС
Режиссер: В. Рунцова, автор сценария: Т. Колганова
|
12
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
КРОШКА
Режиссер: Е. Ланских, авторы сценария: Е. Ланских, Е. Перфилова
|
13
|
ООО «ДжемСтудия»
ГОРКА
Режиссер: Т. Жукова, автор сценария: А. Житковский
|
14
|
ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»
КТО УБИЛ БАБУШКУ?
Режиссер: А. Мазунов, автор сценария: Т. Фирсова
|
15
|
ООО «Студия «КиноПРОБА»
МОРТИДО
Режиссер и автор сценария: Ю. Ёлкина
|
16
|
ООО «Ол Медиа Компани»
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА
Режиссер и автор сценария: Н. Искандарова
|
17
|
ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»
ВЕТЕР
Режиссер: С. Самошина, авторы сценария: Н. Мещанинова, А. Буевич, С. Самошина
3. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:
|
1
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
ШИНЕД О’КОННОР
Режиссеры и авторы сценария: Р. Махмудов, А. Шмидт
|
2
|
ООО «КИНОХРОНИКИ»
ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
Режиссер: А. Сичинская, автор сценария: Э. Умерова
|
3
|
ООО Кинокомпания «Вектор»
СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ
Режиссер: У. Жмурко, автор сценария: В. Дубровицкий
4. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представившие их организации в резерв в 2019 году:
|
1
|
ООО «Веста продакшн»
БЕГЛЕЦЫ
Режиссер: Я. Варакса, автор сценария: В. Зайкин
|
2
|
ООО «Студия авторского кино»
ИМПЕРАТОР
Режиссер: А. Хабибуллина, автор сценария: А. Щурихин
|
3
|
ООО «Киностудия Балтфильм»
ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ
Режиссер: Р. Лутфуллин, автор сценария: Ю. Ананьева
|
4
|
ООО «Силвер Вижен»
БЫТЬ ПО-МОЕМУ
Режиссер: В. Сарайкина, автор сценария: Г. Казанкина
|
5
|
ООО «12Кадр»
СЪЕЗД
Режиссер и автор сценария: Д. Воробьевский
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