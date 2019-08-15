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Минкультуры объявило результаты питчингов дебютантов

Для поддержки рекомендовано 13 проектов

На сайте Министерства культуры появился протокол о результатах третьего этапа отбора организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2019 году на производство фильмов режиссеров-дебютантов. Это итоги питчингов, прошедших в конце июля.

Экспертный совет оценивал 43 проекта дебютных фильмов и 8 проектов дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

По итогам рассмотрения Экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов принял следующие решения:

 

1. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера) и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:

Наименование организации, название проекта, режиссер, автор сценария

1

ООО «Мармот-фильм»

ДУНАЙ

Режиссер и автор сценария: Л. Мульменко

2

ООО «Компания «Новые люди»

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА

Режиссер: С. Серзин, автор сценария: Ю. Лукшина

3

ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»

ЗЕМУН

Режиссер и автор сценария: Э. Жолнин

4

ООО Документальный Дом «Первое Кино»

ПОДЕЛЬНИКИ

Режиссер: Е. Григорьев, авторы сценария: Е. Григорьев, Н. Сутырина

5

ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»

СПОСОБ ЛЮБВИ

Режиссер: Т. Дондурей, авторы сценария: А. Ярыгин, Т.Дондурей

6

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

СМЕРТИ НЕТ

Режиссер: Е. Дудчак, автор сценария: В. Чеботарева

7

ООО Студия «ВСТРЕЧА»

ТУМАН

Режиссер и автор сценария: Н. Гугуева

8

ООО «Студия Продюсерского Кино»

РОВЕСНИКИ

Режиссер: З. Хунгуреев, авторы сценария: О. Михайлова, Е. Жилейкина

9

ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

БРАВЫЕ ПАРНИ

Режиссер: А. Боровикова, авторы сценария: И. Мартынов, А. Боровикова

10

ООО «Кинокомпания «СЕВЕР»

ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ!

Режиссеры: В. и О.Пресняковы, автор сценария: О.Пресняков

2. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера) и представившие их организации в резерв в 2019 году:

1

ООО «Чапула Бэй»

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Режиссер и автор сценария: Н. Михалкова

2

ООО «План 9»

ЯРОСТЬ

Режиссер и автор сценария: Л. Серёгина

3

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»

ОФЕЛИЯ

Режиссер и автор сценария И.Поплаухин

4

ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»

ВАЛЬТЕР

Режиссер и автор сценария: Р. Давидян

5

ООО «Новый век ПРО»

ТАМ, ГДЕ ТЫ НУЖЕН

Режиссер: М. Малкин, автор сценария: Р. Герранс

6

ООО «Олимп Инвест»

ОДИН ГОД САШКИНОЙ ЖИЗНИ

Режиссер: Н. Ахметова, автор сценария: И. Брюзгина

7

ООО «Киностудия Соль»

НАКАНУНЕ

Режиссер и автор сценария: А. Ерохина

8

ООО «МЕТРАФИЛЬМС»

СНЕГ ЛЕТИТ ВВЕРХ

Режиссер и автор сценария: М. Бородин

9

ООО «Пролайн-медиа»

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Режиссер и автор сценария: М. Афанасьева

10

ООО «Фабрика Арт Кино»

ПРЯТКИ

Режиссеры и авторы сценария: М. Волкова, И. Перекатов, Д. Абдрашитова, В. Водынски

11

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

СОС

Режиссер: В. Рунцова, автор сценария: Т. Колганова

12

ООО «Кинокомпания «СТВ»

КРОШКА

Режиссер: Е. Ланских, авторы сценария: Е. Ланских, Е. Перфилова

13

ООО «ДжемСтудия»

ГОРКА

Режиссер: Т. Жукова, автор сценария: А. Житковский

14

ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»

КТО УБИЛ БАБУШКУ?

Режиссер: А. Мазунов, автор сценария: Т. Фирсова

15

ООО «Студия «КиноПРОБА»

МОРТИДО

Режиссер и автор сценария: Ю. Ёлкина

16

ООО «Ол Медиа Компани»

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Режиссер и автор сценария: Н. Искандарова

17

ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»

ВЕТЕР

Режиссер: С. Самошина, авторы сценария: Н. Мещанинова, А. Буевич, С. Самошина

3. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:

1

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

ШИНЕД О’КОННОР

   Режиссеры и авторы сценария: Р. Махмудов, А. Шмидт   

2

ООО «КИНОХРОНИКИ»

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!

Режиссер: А. Сичинская, автор сценария: Э. Умерова

3

ООО Кинокомпания «Вектор»

СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ

Режиссер: У. Жмурко, автор сценария: В. Дубровицкий

 

4. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и представившие их организации в резерв в 2019 году:

1

ООО «Веста продакшн»

БЕГЛЕЦЫ

Режиссер: Я. Варакса, автор сценария: В. Зайкин

2

ООО «Студия авторского кино»

ИМПЕРАТОР

   Режиссер: А. Хабибуллина, автор сценария: А. Щурихин   

3

ООО «Киностудия Балтфильм»

ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ

Режиссер: Р. Лутфуллин, автор сценария: Ю. Ананьева

4

ООО «Силвер Вижен»

БЫТЬ ПО-МОЕМУ

Режиссер: В. Сарайкина, автор сценария: Г. Казанкина

5

ООО «12Кадр»

СЪЕЗД

Режиссер и автор сценария: Д. Воробьевский

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15.08.2019 Автор: Артур Чачелов

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