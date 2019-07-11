Минкультуры проведет два конкурса для господдержки режиссеров-дебютантов

В этом году Министерство культуры намерено провести сразу два конкурса по отбору заявок на госфинансирование режиссерских дебютов в кино. Первый будет посвящен заявкам от молодых режиссеров до 30 лет, окончивших бюджетные отделения государственных кинообразовательных учреждений. Второй − заявкам от всех остальных дебютантов в режиссуре. По итогам конкурсов в июле-августе проведут питчинг проектов. Более точные даты пока не называются.

Напомним, что некоторое время назад появилась информация о том, что с этого года на получение госсубсидий от Минкультуры на режиссерские дебюты смогут претендовать только проекты выпускников государственных киношкол до 30 лет. Она вызвала бурную реакцию в кинематографическом сообществе. В Сети появилось открытое письмо выпускников российских киношкол и вузов с обращением к министру культуры Владимиру Мединскому, выражающее обеспокоенность ситуацией.

Глава Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова была вынуждена разъяснить, новые условия коснутся отдельного конкурса на получение госсубсидий. Она отметила, что в ведомстве понимают, что в профессию приходят и после 30 лет, а также знают о существовании большого числа дебютантов, которые получали профильное образование за свои деньги.

«Хотели бы успокоить кинематографистов и внести ясность, что существует два параллельных конкурса, − цитирует Любимову ТАСС. − Один – для выпускников вузов, второй − для тех, кто пришел в режиссуру после 30 лет. На новый конкурс подано всего 17 заявок, из них по документам соответствуют необходимым критериям 15, на второй конкурс поступило 150 заявок. О том, насколько отдельный конкурс целесообразен в будущем, будем судить по итогам питчинга режиссерских дебютов, который пройдет в конце июля – начале августа этого года. Он будет общим для двух конкурсов».

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11.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС