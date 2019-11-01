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Минкульт просит сократить сеансы зарубежного кино 4 ноября

С таким запросом ведомство обратилось к одному из мейджоров

Министерство культуры России выступило с просьбой сократить количество сеансов зарубежного кино в российских кинотеатрах в День народного единства, отмечаемый 4 ноября. С подобным запросом ведомство обратилось к дистрибьютору UPI (скан-копия письма есть в распоряжении БК).

Как следует из письма, целью сокращения сеансов иностранного контента в кинотеатрах является увеличение доли отечественного кино в понедельник, 4 ноября.

«4 ноября в Российской Федерации отмечается государственный праздник по случаю Дня народного единства. Эта дата знаменательна для нашей страны своей уникальной духовной составляющей, объединяющей сегодня миллионы граждан с разными вероисповеданиями и традициями. В рамках праздничных мероприятий особое внимание со стороны федеральных ведомств будет уделено истории страны, ее культурному и национальному многообразию», – говорится в письме.

Дистрибьютор в свою очередь обратился к кинотеатрам-партнерам и пояснил, что не будет возражать, если показчики поставят больше сеансов российского кино 4 ноября в противовес условиям росписи по зарубежным проектам. 

Как стало известно БК, многие площадки уже отреагировали на данный запрос и увеличили количество сеансов отечественных картин на понедельник.

Напомним, что в связи с празднованием Дня народного единства в этом году россияне будут отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник включительно. Соответственно, в прокате ожидается расширенный уикенд. Тем временем во многих регионах страны еще идут школьные каникулы. А в некоторых других регионах (как, например, в Амурской области) каникулы только начались в четверг, 31 октября. 

01.11.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

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