Минкультуры утвердило перечень международных кинофестивалей на 2021 год

Министерство культуры утвердило перечень международных кинофестивалей, проведение которых запланировано на территории России в 2021 году. Документ со списком появился на сайте ведомства. В нем 163 мероприятия.

Благодаря перечню можно узнать на какие даты запланированы крупные фестивали будущего года. Так, Московский международный кинофестиваль (ММКФ), согласно перечню, пройдет с 22 по 29 апреля.

Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске состоится с 11 по 16 марта, Московский еврейский кинофестиваль − с 20 по 27 июня, Сахалинский фестиваль «Край света» − с 20 по 27 августа, Strelka Film Festival − с 22 июля по 4 августа, Большой фестиваль мультфильмов − с 28 октября по 8 ноября, фестиваль американского кино Amfest будет идти в нескольких городах в разное время с 3 февраля по 7 марта.

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25.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ