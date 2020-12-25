Новости


Минкультуры утвердило перечень международных кинофестивалей на 2021 год

В списке 163 киносмотра

Министерство культуры утвердило перечень международных кинофестивалей, проведение которых запланировано на территории России в 2021 году. Документ со списком появился на сайте ведомства. В нем 163 мероприятия. 

Благодаря перечню можно узнать на какие даты запланированы  крупные фестивали будущего года. Так, Московский международный кинофестиваль (ММКФ), согласно перечню, пройдет с 22 по 29 апреля. 

Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске состоится с 11 по 16 марта, Московский еврейский кинофестиваль − с 20 по 27 июня, Сахалинский фестиваль «Край света» − с 20 по 27 августа, Strelka Film Festival − с 22 июля по 4 августа, Большой фестиваль мультфильмов − с 28 октября по 8 ноября, фестиваль американского кино Amfest будет идти в нескольких городах в разное время с 3 февраля по 7 марта. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

25.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

Новости по теме:

Минкультуры и Фонд кино рассказали, как компаниям получить положенные киноиндустрии 4,2 млрд рублей

Минкультуры рекомендовано поддержать 31 проект авторской анимации и 6 дебютов

Стало известно, какие дебютные кинопроекты 2020 года может поддержать Минкультуры

Минкультуры опубликовало список участников питчинга дебютантов

Минкультуры начало прием заявок на господдержку кинофестивалей в 2021 году


Самое читаемое

Фильм по популярному сериалу покажет «КиноПоиск HD»

Полнометражный «Мажор» ушел в онлайн

Подробнее
В его основе методика, учитывающая данные 19 популярнейших в Интернете ресурсов

Опубликован «Абсолютный рейтинг» лучших зарубежных фильмов года

Подробнее
В опросе портала «Кино-Театр.ру» приняли участие 20 экспертов

Российские критики назвали лучшие сериалы 2020 года

Подробнее
Стартовавшая в формате превью «Семейка Крудс» третья

Предварительная касса уикенда: «Серебряные коньки» и «Обратная связь» бьются за лидерство

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 