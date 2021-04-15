Минкультуры распределило деньги на кинофестивали

Министерство культуры определилось с получателями госсубсидий на проведение кинофестивалей и кинопремий. Ранее ведомство уже распорядилось выделить 125 млн рублей организаторам 43-его Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Теперь стало известно, сколько достанется смотрам меньшего масштаба.

Согласно протоколу, опубликованному на сайте Министерства, больше всех в этом списке получит «Роскино», подавшее заявку на проведение серии международных смотров Russian Film Festival на территориях, важных для продаж отечественного контента (Мексика, Бразилия, Испания, Аргентина, Азербайджан и Казахстан). На эти цели компании выделят 9,6 млн рублей. 9 млн рублей получит ООО «Рефлекшн Про» для проведения XV международного кинофестиваля им. А. Тарковского «Зеркало» в г. Иваново и Ивановской области.

Кроме того:

5 млн рублей ведомство выделит на Калининградский международный кинофестиваль «Край света. Запад»;

4 млн − на XXХ Международный кинофестиваль «Золотой Витязь» в Севастополе;

3 млн − на XIX Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский»;

2 млн − Кинофестивалю для людей с проблемами зрения и слуха «Безграничные возможности»;

2 млн − Международному кинофестивалю фильмов и программ о космосе «Циолковский»;

2 млн − VII Международному фестивалю документального кино «ДОКер»;

2 млн − XXVIII Открытому фестивалю студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»;

1,5 млн − XXIX Всероссийскому кинофестивалю «Виват кино России!»;

1 млн − 7-ому Московскому еврейскому кинофестивалю;

500 тыс. − XIX Международному фестивалю военного кино имени Ю.Н. Озерова в Туле

Ведомство также определилось с получателями господдержки из числа организаторов кинопремий. Например, на поддержку проведения XXXIV Торжественной церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 и 2020 гг. потратят 4 млн рублей. Премии в области операторского искусства «Белый квадрат» достанется 3 млн. VI Открытая национальная кинопремия российской прессы «Резонанс» и VII Национальная анимационная премия «Икар» получат по 2 млн. Еще миллион уйдет V премии «Слово» имени Валентина Черных в области сценарного мастерства.

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15.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ