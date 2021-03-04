Министерство культуры объявило конкурс на господдержку кинофестивалей

Министерство культуры с 3 марта начало прием заявок на получение господдержки от организаторов кинофестивалей на территории России в 2021 году. Распределение субсидий будет производится путем проведения конкурса, «исходя из наилучших условий достижения результатов».

Самым крупным получателем господдержки обычно является Московский международный кинофестиваль. В этом году на него запланирована субсидия в размере 125 млн рублей. Конкурс для ее получения был проведен в феврале. Сейчас же ведомство рассматривает заявки на проведение фестивалей меньшего масштаба.

В частности, на проведение Международного кинофестиваля им. А. Тарковского в Иваново и Ивановской области государство готово выделить не более 9 млн рублей, а на проведение международного кинофестиваля в Калининграде − не более 5 млн. 4 млн достанется организаторам Международного кинофестиваля духовно-нравственного кино в г. Севастополе, 3 млн − организаторам Международного фестиваля спортивного кино в г. Москве и Московской области.

На субсидии в рамере 2 млн рублей могут претендовать фестивали для людей с проблемами зрения и слуха в г. Москве, Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе в Калуге, Международный фестиваль документального кино и Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов в Москве. На проведение Всероссийского кинофестиваля в Санкт-Петербурге выделят 1,5 млн рублей. По 1 миллиону достанется Международному фестивалю в Чувашской Республике, Международному еврейскому кинофестивалю в Москве и фестивалю многосерийных художественных фильмов в Южно-Сахалинске. Еще 500 тыс. готовы выделить на проведение Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова в г. Туле и Тульской области.

В феврале ведомство также провело конкурс на распределение субсидий для Открытого российского фестиваля анимационного кино во Владимирской области (16 млн рублей), Международого фестиваля кинематографических дебютов в Ханты-Мансийском округе (3 млн рублей) и Международного православного Сретенского кинофестиваля в Калужской области (1 млн рублей).

Заявки принимают до 2 апреля. Подробное описание тебований − на сайте Минкультуры.

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04.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ