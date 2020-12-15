Минкультуры и Фонд кино рассказали, как компаниям получить положенные киноиндустрии 4,2 млрд рублей

Министерство культуры и Фонд кино провели рабочую встречу, на которой было подробно рассказано о правилах отбора на получение субсидий, выделенных государством кинематографу как отрасли, пострадавшей от пандемии. В мероприятии участвовали заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, замминистра Максим Ксензов, а также другие представители Министерства культуры и Фонда.

Замминистра Максим Ксензов напомнил, что выделенные 4,2 млрд рублей из резервного фонда будут распределяться поровну между кинопроизводителями и кинопоказчиками. Он отметил, что необходимо в кратчайшие сроки довести эти деньги до получателей. Кинотеатры должны получить их до конца года, а кинопроизводители и прокатчики получат поддержку в середине весны 2021 года.

Заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов посоветовал всем заинтересованным участникам индустрии начинать собирать документы для получения поддержки уже сейчас и как можно быстрее их предоставить в Фонд. Вся подробная информация по пакету документов будет размещена на сайте Фонда кино. Получить поддержку смогут только российские организации, в том числе НКО. К участию в конкурсе не допускаются индивидуальные предприниматели.

Получить средства могут любые кинотеатры (планируется, что их будет не менее 500), не имеющие задолженностей по налогам на 1 декабря 2020 года и выпускавшие в прокат не менее трех российских национальных фильмов. Средства будут распределены в пропорции: их размер для каждой площадки будет зависеть от доли, которые кинотеатр имеет в общем объеме сборов российского кино первого квартала 2020 года (можно узнать в ЕАИС). Кинотеатры смогут направлять эти средства на свою уставную деятельность, платы услуг и расходов, на погашение задолженностей, возникших с марта 2020 года. Расходовать их можно будет до 31 декабря 2021 года.

Продюсеры смогут получить господдержку, если их проекты выходили в кинопрокат с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Все проекты собираются в одном комплекте документов. Дистрибьюторы фильмов могут претендовать на эту господдержку, если значатся в качестве сопродюсеров в удостоверении национального фильма. Расходовать средства можно будет до 31 декабря 2021 года.

Для продюсеров направления расходования средств этой господдержки похожи на те, что у кинотеатров. Но есть уточнение: эта господдержка не может быть израсходована на производство или прокат картин, которые ранее уже были профинансированы государством. При этом, если эти деньги пойдут на создание нового контента, такой контент больше не сможет претендовать на другую господдержку.

Старт конкурсным процедурам будет дан как только будет подписан соответствующий документ. Это случится в самое ближайшее время. Документы будут принимать до 21 декабря, в том числе и в выходные (лично, по доверенности, курьерами, но не «Почтой России»). Договоры с получателями субсидий будут заключены в период с 26 по 31 декабря. Средства перечисляются только на счета организаций (а не счета администраций регионов или муниципалитетов, где расположены эти организации), открытые в неиностранных банках с лицензией ЦБ РФ, либо в Федеральном казначействе.

ВРИО директора департамента кинематографии Светлана Максимченко попросила профильные ассоциации киноиндустрии подключиться к процессу доведения информации о получении господдержки до адресатов. Она напомнила, что 4,2 млрд выделяются как поддержка всей отрасли, а не только кинотеатров. И именно этот факт позволил удержать крупные релизы в кинопрокатном расписании.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Фонда кино. Информацию также можно узнать по телефонам организации.

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15.12.2020 Автор: Артур Чачелов