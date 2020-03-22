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Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта

Соответствующий приказ подписан Ольгой Любимовой

Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (т.е. кинозалам и кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан Министром культуры РФ Ольгой Любимовой. На сайте Минкультуры говорится, что распоряжение доведено до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств. В части регионов кинопоказ в кинотеатрах начал прекращаться в конце недели: стали закрываться кинотеатры Санкт-Петербурга, Калининграда, Воронежа, Москвы и Помосковья. Оставшиеся площадки продавали не более 50 кинобилетов на зал. Теперь, судя по всему, закрытия примут более массовый характер.

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22.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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