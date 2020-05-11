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Минкультуры будет мониторить экономическое состояние крупнейших кинокомпаний и киносетей

Речь идет о 26 предприятиях, включенных в список системообразующих

С 12 мая Минкультуры России на еженедельной основе будет осуществлять мониторинг и анализ финансово-экономических показателей системообразующих организаций в сфере культуры. Информация об этом появилась на сайте министерства. Речь идет о 26 предприятиях из списка от 24 апреля. В частности − киносетях «КАРО», «Киномакс», объединенной сети «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула Кино», кинокомпаний СТВ, ТРИТЭ, «Базелевс», Art Pictures, «Дирекция кино», Yellow, Black and White, «Централ Партнершип», «Нон-Стоп Продакшн», «Рок», ПРОФИТ, «Водород» и «Марс Медиа».

Мониторинг нужен для выявления рисков, влияющих на устойчивую работу этих организаций, а также оперативного определения необходимых мер поддержки. Напомним, что компании из списка системообразующих могут претендовать на получение одной или нескольких мер, включая льготный кредит, субсидию или отсрочку по уплате налогов и авансовых платежей по ним. Решение о предоставлении конкретной помощи будет приниматься Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Ранее соответствующие меры поддержки системообразующих организаций и правила их предоставления  были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации.

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11.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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