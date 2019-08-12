Минкультуры предложило наказание за запись и съемку фильмов в кинозалах

Минкультуры вышло с инициативой дополнить Кодекс об административных нарушениях (КоАП) статьей, предусматривающей штрафы за фотосъемки, аудио- и видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов. Об этом сообщает РБК. Проект законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Проработать вопрос об ужесточении наказания за съемку в кинозалах в марте 2019 года поручил Дмитрий Медведев.

В проекте Минкультуры к пиратам предлагается применить ряд мер, прежде всего − штрафные санкции. За подобные действия, если они совершены впервые, предлагается назначать штраф в размере 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов. В случае повторного нарушения − увеличивать штраф до 100 тыс. рублей, а количество часов обязательных работ – до 100–150. Кроме того, у нарушителя конфискуют оборудование.

Сейчас запрет на съемку в кинозале прописан в ст. 1301 Гражданского кодекса (ответственность за нарушение исключительного права на произведение). Юристы при этом говорят, доказать проведение съемки, как правило, довольно сложно.

По данным компании Group IB, которые приводит РБК, в 2018 году пираты выложили в Интернет экранки 305 фильмов. Это больше половины всех релизов, вышедших в России.

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12.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК