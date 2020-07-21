У Департамента кинематографии Минкульта изменения в руководстве

В Министерстве культуры изменения в кадровом составе. Речь идет о Департаменте кинематографии. На сайте ведомства появилась информация, что временно исполняющей обязанности главы Департамента стала Галина Строчкова. Ранее временно исполняющим обязанности был Денис Агаронов. При этом, официальной информации по поводу его ухода из Министерства не поступало. БК отправил запрос в ведомство.

Ранее информация об уходе Агаронова проходила в анонимных telegram-каналах. По информации источников БК, он действительно написал заявление об уходе в конце прошлой недели.

Денис Агаронов пришел в Минкультуры в конце марта 2020 года. Ранее с отраслью культуры он не работал.

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21.07.2020 Автор: Артур Чачелов