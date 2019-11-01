Министр культуры рассказал об изменениях системы господдержки неигрового кино

17 октября на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИКа несколько кинематографистов пожаловались на недостаточную, на их взгляд, поддержку государством документального кино. В интервью ТАСС министр культуры Владимир Мединский подробнее рассказал о том, как изменилась господдержка неигровых фильмов с 2010 года. Тогда средняя сумма, выделяемая одной документальной ленте по линии Минкультуры, составляла 700 тысяч рублей. За год финансировалось почти 450 картин, отказов практически не было. «Фактически работал конвейер по производству малобюджетной продукции, в основном – совершенно невостребованной, которая преимущественно захламляла полки киноархива в Красногорске», – приводит ТАСС слова министра. За прошедшие годы, с одной стороны, в полтора раза, до полумиллиарда рублей, увеличился общий бюджет господдержки неигрового кино, с другой – сократилось число поддерживаемых работ. Сегодня финансируется около 200-250 проектов в год, средний размер поддержки одного фильма составляет до 2 млн рублей. До 7-8 млн рублей за каждую серию выделяется спецпроектам – дорогостоящему, масштабному документальному кино, которое делается, как правило, совместно с центральными телеканалами.

С 2020 года министерство планирует по поручению президента полностью отказаться от справок. Раньше компании могли приносить в ведомство справку с любого канала о заинтересованности в проекте и возможном эфире. Эти документы помогали на конкурсе. Но, видимо, система устраивала не всех производителей документального кино. Также Владимир Мединский посетовал, что на конкурсе спецпроектов по-настоящему больших сценариев представлено три-четыре в год. «Остальных продюсеров, как правило, больше интересует смета их фильма (чтобы было на чем заработать), чем то, что в ее рамках планируется снять, – рассказывает ТАСС министр. – Убежден, что в первую очередь должен быть очень серьезный контроль качества и отбор. Нужен питчинг с открытой формой защиты, чтобы все видели серьезные намерения не только творческой части группы, но и продюсерской».

Также министр рассказал, что ведомство стало получать больше заявок на производство научно-популярного кино. Если раньше их было совсем мало – одна-две, то в 2018-м году при поддержке минкульта было снято 11 таких фильмов, в 2019-м – вдвое больше. «Мы обязательно возродим всю инфраструктуру и всю систему производства научно-популярного кино в стране, на это нам потребуется два-четыре года, – пообещал Владимир Мединский. – Сейчас мощности Киностудии Горького, в состав которой входят две легендарные профильные студии – «Центрнаучфильм» и «Леннаучфильм», позволяют выпускать 30–40 фильмов в год, но эти мощности фактически не задействуются».

01.11.2019 Автор: Аня Корниенко

Источник: ТАСС