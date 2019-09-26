В Минкультуры прошел питчинг фильмов совместного производства и сериалов

В Министерстве культуры Российской Федерации состоялась защита проектов телевизионных сериалов, а также проектов игровых фильмов совместного производства с миноритарным участием Российской Федерации, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

Экспертный совет рассмотрел три проекта телесериалов. Проект «Андреевский флаг», который представила киностудия «Крылья». В центре сюжета − три поколения российских офицеров: выходящий в отставку адмирал, его сын и внук. Уже отснято более половины фильма. Предполагается, что сериал будет состоять из 16 серий и его покажут на Первом канале.

Киностудия «КИТ» представила Экспертному совету проект «Собор», состоящий из 12 серий. Продюсером ленты выступит Джаник Файзиев. Жанр телесериала − историческая драма. Сюжет разворачивается в начале XVIII века. Главный герой сериала проходит путь от крепостного крестьянина до приближенного Петра Первого. Этот телесериал также может быть показан на Первом канале. «Это история любви, которая проходит на фоне 25 лет реформ Петра Первого. Нам кажется, это кино найдет серьезный отклик в сердцах наших телезрителей», − сказал Файзиев.

Свой проект представила компания «Стар Медиа Дистрибьюшн» − остросюжетный шпионский детектив «Черное море», состоящий из 8 серий. Телесериал рассказывает о борьбе с немецкими диверсантами в Новороссийске в 1944 году. Сериал планируют показать на телеканале «Россия 1».

В рамках питчинга Экспертному совету также представили семь игровых фильмов совместного производства с миноритарным участием Российской Федерации. Среди них фильм СТРЕМЛЕНИЕ (ASPIRATION) Михаила Идова, известного по картине ЮМОРИСТ. Фильм станет совместным проектом России, Канады и Германии. «Это история придуманной нами музыкальной группы, которая была известна по всему миру. По сюжету члены группы собираются для записи альбома в уединенной студии в Северном Онтарио, там начинают происходить трагические события», − отметил генеральный продюсер компании «Метрафильмс» Артем Васильев.

Кинокомпания «Новые люди» представила фильм ОСТАВЬ ПЕЧАЛЬ СВОЮ, его автором является израильский режиссер Том Шоваль. Главная героиня ленты − молодая вдова, живущая в огромном доме на окраине Тель-Авива. Она пытается заниматься благотворительностью, чтобы обрести новый смысл жизни. Однако постепенно ее желание помогать превращается в одержимость. Производство фильма − Россия, Германия, Франция и Израиль.

Картину БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ТРАМВАЯ сербского режиссера Слободана Сияна представила кинокомпания «Виктория Фильмс». Сюжет разворачивается в 20-е годы XX века в Белграде. Главный герой фильма – режиссер Бошко Токин, который собирает группу молодых художников для того, чтобы снять первый авангардный фильм на Балканах.

Режиссер Виолетта Таскаева, работающая под псевдонимом Pablo Absento, планирует снять фильм ужасов в формате screenlife под названием ПОДМЕНА, основанный на японском фольклоре. Проектом занимается компания Bazelevs. Картина создается совместно с Кипром и Японией. «История будет рассказана через компьютеры и телефоны главных героев. В нашем проекте мы присоединим также видео с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов полицейских машин», − рассказала Таскаева.

Проект ВЕНЕЦИЯ представила кинокомпания «Атлантик». Режиссером и автором сценария выступила Русудан Чкония из Грузии. «Венеция» − жилой комплекс, который не могут достроить уже 7 лет. По сюжету картины, дом будет достроен, если один из жильцов откажется от своей квартиры и согласится жить в подвале.

Кроме того, Экспертному совету представили фильм с говорящим названием КУПЕ №6 кинокомпании «СТВ» и фильм КРОВОПИЙЦЫ компании «Институт коммуникаций Вита Актива». Первый − снимает финский режиссер Юхо Куосманен. Сопродюсерами проекта являются Финляндия и Эстония. Второй − российско-немецкий проект режиссера Юлиана Радльмайера о рабочем классе и революции.

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26.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ