Минкультуры назвало победителей питчингов детского кино 2020 года

Стали известны итоги заседания Экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации по игровому кино для детей в Министерстве культуры. Ведомство определилось с картинами, которые рекомендованы к получению государственных субсидий на производство. Кроме того, определен круг картин, которые пойдут в резерв и будут профинансированы при появлении свободных средств.

Всего было рассмотрено 34 проекта, к финансированию рекомендованы 12 из них. В резерв направлены 8 проектов.

Проекты, рекомендованные к финансированию:

№ Наименование организации кинематографии, название проекта, режиссер, автор сценария 1 ООО «Каро Продакшн» «КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» Автор сценария и режиссер В.Фанасютина 2 ООО «Студия Первый А» «КАТЯ-КАТЯ» Режиссер А.Чернакова, автор сценария А.Адабашьян 3 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького» «ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО» Режиссер М.Кравченко, автор сценария М.Ломтева 4 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького» «КУКОЛЬНИК» Режиссер С.Кузнецов, автор сценария Р.Амслер 5 ООО «Салюс Медиа» «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» Режиссер В.Аравин, автор сценария С.Русаков 6 ОООКинокомпания ООО «КПС» «КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ» Режиссер А.Кулямин, автор сценария Е.Чеснокова 7 ООО «ТПО «РОК» «ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО» Режиссер Р.Шаляпин, авторы сценария А.Якин, Н.Дементьева 8 ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН» «Я ЧИТАЮ» Режиссер Д.Родимин, автор сценария М.Мкртычева 9 ООО «Магнум-фильм» «НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА» Режиссер В.Шмелев, авторы сценария Ю.Лавряшина, О.Кириченко 10 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» «ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА» Режиссер И.Капитонов, автор сценария С.Орлова 11 ООО КИНОСТУДИЯ «СИЛЬВЕРОН» «ИЩУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ» Режиссер П.Ольденбург, автор сценария Г.Казачков 12 ООО «ЛАЙМ Синема» «ЯГА 2020» Режиссер В.Шевельков, автор сценария Ю.Ненев

Проекты, рекомендованные для отправки в резерв:

1 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ» Режиссер А.Галибин, автор сценария А.Вейлерт 2 ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» «СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА» Автор сценария и режиссер Т.Фирсова 3 ООО «ПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» «КАК ГАГАРИН» Режиссер В.Донсков, автор сценария Д.Пономаренко 4 ООО «Кинокомпания Студия IV» «ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ» Режиссер Г.Сальников, автор сценария А.Бобылева 5 ООО «ТРОМЕДИА» «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» Режиссер М.Бриус, автор сценария А.Сулеева 6 ООО «АстраФильм» «ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА» Режиссер Э.Радзюкевич, автор сценария И.Цыплухина 7 ООО «Студия «КиноПРОБА» «СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» Автор сценария и режиссер Э.Новиков 8 ООО СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН «ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ» Режиссер А.Аббасов, автор сценария О.Денисов

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10.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Министерство культуры РФ