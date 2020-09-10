Минкультуры назвало победителей питчингов детского кино 2020 года

Стали известны итоги заседания Экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации по игровому кино для детей в Министерстве культуры. Ведомство определилось с картинами, которые рекомендованы к получению государственных субсидий на производство. Кроме того, определен круг картин, которые пойдут в резерв и будут профинансированы при появлении свободных средств.
Всего было рассмотрено 34 проекта, к финансированию рекомендованы 12 из них. В резерв направлены 8 проектов.
Проекты, рекомендованные к финансированию:
|
№
|
Наименование организации кинематографии, название проекта, режиссер, автор сценария
|
1
|
ООО «Каро Продакшн»
«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я»
Автор сценария и режиссер В.Фанасютина
|
2
|
ООО «Студия Первый А»
«КАТЯ-КАТЯ»
Режиссер А.Чернакова, автор сценария А.Адабашьян
|
3
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
«ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО»
Режиссер М.Кравченко, автор сценария М.Ломтева
|
4
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
«КУКОЛЬНИК»
Режиссер С.Кузнецов, автор сценария Р.Амслер
|
5
|
ООО «Салюс Медиа»
«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
Режиссер В.Аравин, автор сценария С.Русаков
|
6
|
ОООКинокомпания ООО «КПС»
«КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ»
Режиссер А.Кулямин, автор сценария Е.Чеснокова
|
7
|
ООО «ТПО «РОК»
«ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО»
Режиссер Р.Шаляпин, авторы сценария А.Якин, Н.Дементьева
|
8
|
ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН»
«Я ЧИТАЮ»
Режиссер Д.Родимин, автор сценария М.Мкртычева
|
9
|
ООО «Магнум-фильм»
«НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА»
Режиссер В.Шмелев, авторы сценария Ю.Лавряшина, О.Кириченко
|
10
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
«ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА»
Режиссер И.Капитонов, автор сценария С.Орлова
|
11
|
ООО КИНОСТУДИЯ «СИЛЬВЕРОН»
«ИЩУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ»
Режиссер П.Ольденбург, автор сценария Г.Казачков
|
12
|
ООО «ЛАЙМ Синема»
«ЯГА 2020»
Режиссер В.Шевельков, автор сценария Ю.Ненев
Проекты, рекомендованные для отправки в резерв:
|
1
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ»
Режиссер А.Галибин, автор сценария А.Вейлерт
|
2
|
ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»
«СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА»
Автор сценария и режиссер Т.Фирсова
|
3
|
ООО «ПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
«КАК ГАГАРИН»
Режиссер В.Донсков, автор сценария Д.Пономаренко
|
4
|
ООО «Кинокомпания Студия IV»
«ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ»
Режиссер Г.Сальников, автор сценария А.Бобылева
|
5
|
ООО «ТРОМЕДИА»
«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
Режиссер М.Бриус, автор сценария А.Сулеева
|
6
|
ООО «АстраФильм»
«ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА»
Режиссер Э.Радзюкевич, автор сценария И.Цыплухина
|
7
|
ООО «Студия «КиноПРОБА»
«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
Автор сценария и режиссер Э.Новиков
|
8
|
ООО СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН
«ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ»
Режиссер А.Аббасов, автор сценария О.Денисов
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10.09.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: Министерство культуры РФ
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