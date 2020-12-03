Стало известно, какие дебютные кинопроекты 2020 года может поддержать Минкультуры

На прошедшем недавно питчинге дебютных кинопроектов, претендующих на получение господдержки на производство от Министверства культуры РФ было рассмотрено 60 будущих картин. Ведомство не может поддержать все вошедшие в этот список проекты, а потому на итоговом заседании Экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов было проведено тайное голосование, по итогам которого принято решение рекомендовать финансово поддержать 20 картин.
1. Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых дебютных фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2020 году:
|
№
|
Наименование организации, название проекта, режиссер
|
1
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
СКАЗКИ ГОФМАНА
Режиссер Тинатин Баркалая
|
2
|
ООО «ВИШ Медиа»
КРЕЦУЛ
Режиссер Александра Лихачёва
|
3
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА
Режиссер Светлана Устинова
|
4
|
ООО «1-2-3 Продакшн»
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Режиссер Петр Тодоровский
|
5
|
OOO «План 9»
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
Режиссер Олег Уразайкин
|
6
|
ООО «Форест-Фильм»
КАНИКУЛЫ
Режиссер Анна Кузнецова
|
7
|
ООО «КИНО КУЛЬТ»
СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО
Режиссер Яна Скопина
|
8
|
ООО «Интерфест»
ОНА ТАНЦУЕТ
Режиссер Алексей Франдетти
|
9
|
ООО «Кинокомпания Этнофонд»
ТУНДРА БЛЮЗ
Режиссер Андрей Редькин
|
10
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
ЭКСПРЕСС
Режиссер Руслан Братов
|
11
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
АДА
Режиссер Станислав Светлов
|
12
|
ООО «Кинокомпания «Инвада Фильм»
КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ
Режиссер Светлана Самошина
|
13
|
ООО «Студия «СЛОН»
АКВАРИУМ
Режиссёр Илья Шагалов
|
14
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
ВЕТА
Режиссер Анастасия Венкова
|
15
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
ВРЕМЕНА ГОДА
Режиссер Максим Шабалин
|
16
|
ООО «ТПО «РОК»
МИТТЕЛЬМАРШ
Режиссер Софья Меледина
|
17
|
ООО «Искусство для людей»
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Режиссер Виктор Рыжаков
|
18
|
ООО «Вега Фильм»
СТРАНА САША
Режиссер Юлия Трофимова
|
19
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ
Режиссер Александр Зачиняев
|
20
|
ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
ЧЕКАГО
Режиссер Николай Рыбников
Еще три проекта намерены отправить в резерв. Это фильм ООО «Арк Пикчерз» РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ (реж. Амир Исаев), ленту ООО «Аннико Филмс» ДЕВКА-БАБА (реж. Аглая Курносенко) и картину ООО «САШ-МУВИ» ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (реж. Екатерина Вещева).
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03.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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