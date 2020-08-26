В Минкультуры России прошла презентация проектов игрового авторского и экспериментального кино

25 августа состоялось очное заседание экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, на котором состоялись презентация и защита кинопроектов (питчинг). В открытии мероприятия приняла участие Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Я рада, что мы сегодня встречаемся не онлайн, а в привычном формате, – сказала министр. − Мы знаем, как трудно было работать удаленно, как трудно было первым нашим продюсерам, которые собирали документы в этом формате. В итоге сегодня мы увидим презентацию 71 проекта».

Она также отметила, что питчинги становятся не только местом, где распределяются субсидии, но и местом, где рождаются различные коллаборации, а в дальнейшем продюсеры и эксперты продолжают деловое общение. Кроме того, Любимова представила нового главу Департамента кинематографии Светлану Максимченко.

На втором этапе конкурсного отбора экспертным советом рассмотрены 112 творческих проектов, 71 из них допущены на защиту. Среди них − проекты от Киностудии им. Горького, кинокомпании «СТВ» и другие. Новые картины представили режиссеры Антон Бильжо, Михаил Местецкий, Элла Манжеева, Лариса Садлова, а также Юрий Арабов, Алексей Франдетти, Алиса Хазанова, Сергей Члиянц и многие другие. Итоги заседания вскоре будут опубликованы на сайте ведомства.

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26.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ