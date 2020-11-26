Минкультуры опубликовало список участников питчинга дебютантов

На сайте Министерства культуры появился список дебютных проектов, допущенных к очной защите перед Экспертным советом ведомства, для получения господдержки производства в 2020 году.
На втором этапе отбора организаций кинематографии были рассмотрены 172 творческих проекта. К защите допущены 58 проектов. Очное заседание Экспертного совета, на котором состоится представление и защита проектов их авторами, пройдет в Большом зале коллегии Минкультуры России по адресу: М.Гнездниковский переулок, д.7. Дата не объявлена.
Экспертным советом по игровому кино режиссеров-дебютантов был сформирован список кандидатов, допущенных к очной защите:
|
№
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Хижина-фильм»
|
А ПОТОМ… ТЫ ВЗРОСЛЕЕШЬ
|
2
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
АДА
|
3
|
ООО Студия «СЛОН»
|
АКВАРИУМ
|
4
|
ООО Студия Творческих Инициатив «Открытие»
|
БЕЛЫЙ ПАРОХОД
|
5
|
ООО «СТУДИЯ ЛИК»
|
БЛИЖЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ
|
6
|
ООО «Телемеждународник»
|
БОКСИРУЮЩИЙ
|
7
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
ВЕТА
|
8
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
ВРЕМЕНА ГОДА
|
9
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
|
ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА
|
10
|
ООО «Супер реалити»
|
ВТОРОЕ НЕБО СПРАВА
|
11
|
ООО Саянфильм
|
ГДЕ-ТО ТАМ НА ЗЕМЛЕ
|
12
|
ООО Киностудия «Грибной дождь»
|
ГЕРАСКИНЫ В РЕЖИМЕ НЕРЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
|
13
|
ООО «ДжемСтудия»
|
ГОРШОК
|
14
|
ООО «Аннико Филмс»
|
ДЕВКА-БАБА
|
15
|
ООО «АБС»
|
ДЕВУШКА-ОБЕЗЬЯНА
|
16
|
ООО «1-2-3 Продакшн»
|
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
|
17
|
ООО «Форест-Фильм»
|
КАНИКУЛЫ
|
18
|
ООО «Студия «Пассажир»
|
КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО
|
19
|
ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы»
|
КОРОННЫЙ НОМЕР
|
20
|
ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»
|
КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ
|
21
|
ООО «ВИШ Медиа»
|
КРЕЦУЛ
|
22
|
ООО «Продюсерский киноцентр Даши Пиголициной»
|
КРУЖЕВНАЯ ДУША
|
23
|
«ХО Студия»
|
МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ
|
24
|
ООО «Кинопрограмма XXI век»
|
МАМУ НЕЛЬЗЯ ОГОРЧАТЬ
|
25
|
ООО «Гамма-продакшн»
|
МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ
|
26
|
ООО «Кинофест»
|
МИКУЛАЙ
|
27
|
ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»
|
МИТТЕЛЬМАРШ
|
28
|
ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
|
МОЯ АФРИКА
|
29
|
ООО Киностудия «АРТФИЛЬМ»
|
#НА_СЧАСТЬЕ
|
30
|
ООО «Студия «КиноПРОБА»
|
НАЙДИ МЕНЯ
|
31
|
ООО «Р.О.Д.»
|
О ЛЮБВИ
|
32
|
ООО «2020 ФИЛМС»
|
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
|
33
|
ООО КИНОКОМПАНИЯ «СКРИН - ФИЛЬМ»
|
ОМИ
|
34
|
ООО «Интерфест»
|
ОНА ТАНЦУЕТ
|
35
|
ООО «Кинокомпания «Сказка»
|
ОСЕНЬ
|
36
|
ООО Паприка Продакшн
|
ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
|
37
|
ООО «Нонстоп МЕДИА»
|
ПАПАПАНК
|
38
|
ООО «Студия 12»
|
ПЛАСТ
|
39
|
ООО «Русское Возрождение»
|
ПО ТУ СТОРОНУ
|
40
|
ООО МУВИСТАРТ
|
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
|
41
|
ООО Киностудия «Домбайфильм»
|
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИМУРА В АУЛЕ
|
42
|
ООО «КИНОКОМПАНИЯ «КИММЕРИЯ»
|
ПУГОВКА
|
43
|
ООО «Наше Творческое Объединение»
|
РЕВИЗОР. ИНКОГНИТО
|
44
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ
|
45
|
ООО «План 9»
|
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
|
46
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
|
СКАЗКИ ГОФМАНА
|
47
|
ООО «КИНО КУЛЬТ»
|
СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО
|
48
|
ООО «Студия Артвидео»
|
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
|
49
|
ООО Вега Фильм
|
СТРАНА САША
|
50
|
ООО «Студия «ХЛЕБ»
|
СУПЕРДЕВОЧКА
|
51
|
ООО «Студия ГРИНСИТИ»
|
СЦЕНАРИСТ
|
52
|
ООО «Кинофест»
|
ТАНЕЦ С ПЕПЛОМ
|
53
|
ООО «Кинокомпания Этнофонд»
|
ТУНДРА БЛЮЗ
|
54
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ
|
55
|
ООО «Кино-Арт»
|
УСПЕТЬ ЗА ЧАС
|
56
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
ФИКТИВНЫЙ БРАК
|
57
|
ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
|
ЧЕКАГО
|
58
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
ЭКСПРЕСС
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
26.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
Минкультуры начало прием заявок на господдержку кинофестивалей в 2021 году
Объявлены победители Сибирского питчинга дебютантов 2020
Минкульт начал прием заявок о включении в Перечень международных фестивалей 2021 года
Питчинги Фонда кино 2020: детское и семейное кино
Питчинги Фонда кино 2020: проекты авторской анимации