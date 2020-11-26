Минкультуры опубликовало список участников питчинга дебютантов

На сайте Министерства культуры появился список дебютных проектов, допущенных к очной защите перед Экспертным советом ведомства, для получения господдержки производства в 2020 году.

На втором этапе отбора организаций кинематографии были рассмотрены 172 творческих проекта. К защите допущены 58 проектов. Очное заседание Экспертного совета, на котором состоится представление и защита проектов их авторами, пройдет в Большом зале коллегии Минкультуры России по адресу: М.Гнездниковский переулок, д.7. Дата не объявлена.

Экспертным советом по игровому кино режиссеров-дебютантов был сформирован список кандидатов, допущенных к очной защите:

№ Наименование организации Название проекта 1 ООО «Хижина-фильм» А ПОТОМ… ТЫ ВЗРОСЛЕЕШЬ 2 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» АДА 3 ООО Студия «СЛОН» АКВАРИУМ 4 ООО Студия Творческих Инициатив «Открытие» БЕЛЫЙ ПАРОХОД 5 ООО «СТУДИЯ ЛИК» БЛИЖЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ 6 ООО «Телемежду­народник» БОКСИРУЮЩИЙ 7 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» ВЕТА 8 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» ВРЕМЕНА ГОДА 9 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА 10 ООО «Супер реалити» ВТОРОЕ НЕБО СПРАВА 11 ООО Саянфильм ГДЕ-ТО ТАМ НА ЗЕМЛЕ 12 ООО Киностудия «Грибной дождь» ГЕРАСКИНЫ В РЕЖИМЕ НЕРЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 13 ООО «ДжемСтудия» ГОРШОК 14 ООО «Аннико Филмс» ДЕВКА-БАБА 15 ООО «АБС» ДЕВУШКА-ОБЕЗЬЯНА 16 ООО «1-2-3 Продакшн» ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 17 ООО «Форест-Фильм» КАНИКУЛЫ 18 ООО «Студия «Пассажир» КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО 19 ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы» КОРОННЫЙ НОМЕР 20 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ 21 ООО «ВИШ Медиа» КРЕЦУЛ 22 ООО «Продюсерский киноцентр Даши Пиголициной» КРУЖЕВНАЯ ДУША 23 «ХО Студия» МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ 24 ООО «Кинопрограмма XXI век» МАМУ НЕЛЬЗЯ ОГОРЧАТЬ 25 ООО «Гамма-продакшн» МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ 26 ООО «Кинофест» МИКУЛАЙ 27 ООО «Творческо-производственное объединение «РОК» МИТТЕЛЬМАРШ 28 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» МОЯ АФРИКА 29 ООО Киностудия «АРТФИЛЬМ» #НА_СЧАСТЬЕ 30 ООО «Студия «КиноПРОБА» НАЙДИ МЕНЯ 31 ООО «Р.О.Д.» О ЛЮБВИ 32 ООО «2020 ФИЛМС» ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 33 ООО КИНОКОМПАНИЯ «СКРИН - ФИЛЬМ» ОМИ 34 ООО «Интерфест» ОНА ТАНЦУЕТ 35 ООО «Кинокомпания «Сказка» ОСЕНЬ 36 ООО Паприка Продакшн ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ 37 ООО «Нонстоп МЕДИА» ПАПАПАНК 38 ООО «Студия 12» ПЛАСТ 39 ООО «Русское Возрождение» ПО ТУ СТОРОНУ 40 ООО МУВИСТАРТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 41 ООО Киностудия «Домбайфильм» ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИМУРА В АУЛЕ 42 ООО «КИНОКОМПА­НИЯ «КИММЕРИЯ» ПУГОВКА 43 ООО «Наше Творческое Объединение» РЕВИЗОР. ИНКОГНИТО 44 ООО «Арк Пикчерс» РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ 45 ООО «План 9» СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ 46 ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО» СКАЗКИ ГОФМАНА 47 ООО «КИНО КУЛЬТ» СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО 48 ООО «Студия Артвидео» СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 49 ООО Вега Фильм СТРАНА САША 50 ООО «Студия «ХЛЕБ» СУПЕРДЕВОЧКА 51 ООО «Студия ГРИНСИТИ» СЦЕНАРИСТ 52 ООО «Кинофест» ТАНЕЦ С ПЕПЛОМ 53 ООО «Кинокомпания Этнофонд» ТУНДРА БЛЮЗ 54 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ 55 ООО «Кино-Арт» УСПЕТЬ ЗА ЧАС 56 ЗАО «Мотор фильм студия» ФИКТИВНЫЙ БРАК 57 ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» ЧЕКАГО 58 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙН­МЕНТ» ЭКСПРЕСС

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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ