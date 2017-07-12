Победителями питчингов Минкультуры стали почти шесть десятков кинопроектов

Стали известны победители питчингов Министерства культуры. На госсубсидии 2017 года по линии ведомтства претендовало 120 кинопроектов, но, по словам директора Департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслава Тельнова, отюор прошли только 59 из них. Это 39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режиссеров-дебютантов, а также 8 фильмов для детей. Ряд картин вошли в так называемый резерв. Они будут профинансированы в случае выделения Министерством культуры Российской Федерации дополнительных средств на поддержку кинематографии.

«В этом году было очень много интересных проектов, все они были хорошо презентованы, поэтому у экспертной комиссии был очень тяжелый выбор», – отметил Вячеслав Тельнов. Список отобранных для финансирования картин выглядит следующим образом:

1. Проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов

1. ГРЕХ Режиссер – А. Михалков (А. Кончаловский), авторы сценария – А. Михалков (А. Кончаловский), Е. Киселева (НО Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств) 2. ЭЛЕФАНТ Режиссер и автор сценария – А. Красовский (ООО «58,5 Продакшн») 3. ФЕЯ Режиссер и автор сценария – А. Меликян (ООО Кинокомпания «Магнум-фильм») 4. ПОДБРОСЫ Режиссер и автор сценария – И. Твердовский (ООО «Компания «Новые люди») 5. НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 Режиссер – Р. Каримов, авторы сценария – Р. Каримов, Я.Лебедева (ООО «План 9») 6. ВОСКРЕСЕНЬЕ Режиссер – С. Проскурина, автор сценария – Е. Тирдатова (ООО Студия «СЛОН») 7. КРИК ТИШИНЫ Режиссер – А. Карелин, автор сценария – А. Бородянский (ООО «Продюсерская компания Александра Литвинова») 8. АМАНАТ Режиссер – А. Сиверс, авторы сценария – Ш.Джафаров, А.Магомедов (ООО «ДАГГЕР ФИЛМ») 9. ЖАНРЫ-2 Режиссеры и авторы сценария – А. Шабаров, Д. Булин, Н. Михалкова-Кончаловская, Е. Вещева, Е. Абызов (ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского) 10. ДЯДЯ САША Режиссер и автор сценария – А. Гордон (ООО «СТУДИЯ КИНО») 11. ВЫСОТА 220 Режиссер – Л. Пляскин, автор сценария – Ш. Джафаров, И. Костюченко (ООО «ДАГГЕР ФИЛМ») 12. ТАНЕЦ С САБЛЯМИ Режиссер и автор сценария – Ю. Разыков (ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ») 13. НА ПАРИЖ Режиссеры – И. Квирикадзе, С. Саркисов, авторы сценария – С. Говорухин, С. Ашкенази (ООО «Блиц-Фильмс») 14. АРХИПЕЛАГ Режиссеры – М. Демченко, М. Малахов, авторы сценария – С.Саликова, М.Малахов (АО «ТПО «СДФ») 15. ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ Режиссер – В. Чигинский, автор сценария – В. Валуцкий, О. Капанец, А. Полозов (ООО «Кремлин Филмз») 16. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ Режиссер – А. Волгин, авторы сценария – Н. Назарова, И. Наумов (ООО «Кинокомпания Блесс-Фильм») 17. СТРАХ ВЫСОТЫ Режиссер – П. Мирзоев, автор сценария – Я. Пулинович (ООО «Студия «КиноПРОБА») 18. ПАЛЬМИРА Режиссер – И. Болотников, автор сценария – И. Болотников, Д. Гуцко (ООО Пролайн-медиа) 19. МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК Режиссер – В. Гай Германика, автор сценария – Ю. Арабов (ООО «САГа») 20. СТОРОЖ Режиссер и автор сценария – Ю. Быков (ООО Кинокомпания «Инвада Фильм») 21. ВЫШЕ НЕБА Режиссер – О. Карас, автор сценария – Е. Бирг (Е.Мавроматис) (ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ») 22. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ Режиссер и автор сценария – Л. Марголин (ООО «Фреш-Фильм») 23. КРОЛИЧЬЯ ЛАПА Режиссер – Н. Джорджадзе, автор сценария – И. Марийчук (ООО «Зебра») 24. РЕВНОСТЬ Режиссер – Н. Сайфуллаева, авторы сценария – Л. Мульменко, Н. Сайфуллаева (ООО «Друг Друга») 25. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ Режиссер – Д. Астрахан, автор сценария – О. Альшиц (ООО «Киностудия Мавр») 26. НА ЛУНЕ Режиссер и автор сценария – М. Фадеева (ООО «Киностудия «ВЕРТИКАЛЬ») 27. ТРИ В ОДНОМ Режиссер – Р. Паушу, авторы сценария – Р. Паушу, А. Петрухин (ООО «Корпорация Русская Фильм Группа») 28. КЛЯТВА Режиссер – В. Котт, автор сценария – Т. Мирошник (ООО «Кинопрограмма «XXI век») 29. ВНИЗ Режиссер – М. Бальчюнас, авторы сценария – М. Бальчюнас, Д. Глашкин, Г. Руссо (ООО «ГРИН ФИЛМС») 30. ФУТБОЛ – ЭТО ЖИЗНЬ Режиссер – А. Луканев, авторы сценария – М. Волобуев, М. Тумская (ООО «Киностудия «Медведь») 31. ПАПЫ Режиссер – А. Виденмеер, автор сценария – Д. Мансуров (ООО «Стартфильм групп») 32. НЕВЕДОМОЕ Режиссер – А. Богуславский, автор сценария – А. Слущев (ООО «КИНОДАНЦ») 33. У МОРЯ Режиссер и автор сценария – О. Лукичев (ООО «Север») 34. ИДЕНТИФИКАЦИЯ Режиссер – В. Лисневский, автор сценария – Д. Жигалов (ООО «КИНОДАНЦ») 35. СЕРДЦЕ МИРА Режиссер и автор сценария – Н. Мещанинова (ООО Кинокомпания СТВ) 36. НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО Режиссер – Д. Киселев, авторы сценария – Г. Шенгелия, П. Черепанов (ООО «АБС») 37. УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ Режиссер – И. Угольников, авторы сценария – И. Угольников, Н. Назарова, Е. Айзикович (ООО «Корнер Ворк») 38. КАДИШ Режиссер и автор сценария – К. Малкин-Фам (ООО «Арк Пикчерс») 39. ГРАНД КАНКАН Режиссер и автор сценария – М. Косырев-Нестеров (ООО «Киностудия «М-Фильм»)

2. Проекты фильмов режиссеров-дебютантов

1. БИТВА Режиссер – А. Аббасов, авторы сценария – А.Аббасов, О.Денисов (ООО «ТПО «РОК») 2. НОЧНОЙ ПРИЛИВ Режиссер – С. Тамерлан Оглы, автор сценария – М. Зелинская, С. Тамерлан Оглы, Р. Мамедов (ООО «Нон-Стоп Продакшн») 3. ПАПА Режиссер и автор сценария – К. Соколов (ООО «Белое Зеркало») 4. АБРИКОСОВЫЙ РАЙ Режиссер – П. Олевский, автор сценария – Е. Жилейкина (ООО «ХитФильмПродакшн») 5. БЫК Режиссер и автор сценария – Б.Акопов (ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют») 6. ВОЛШЕБНИК Режиссер и автор сценария – М. Морсков (ООО «Медиа Юниверсал Ивент») 7. ЮМОРИСТ Режиссер – М. Зильберман, автор сценария – Л. Любарская (OOO «Студия МЕТРАФИЛЬМС») 8. РЕЙТИНГ Режиссер – А. Чернов, авторы сценария – М. Мусина, В. Сотников (ООО «Форпост Продакшн») 9. ПРЕДОК Режиссер – М. Зыков, авторы сценария – Д. Лемешев, М. Зыков (ООО «АРТЛАЙТ») 10. ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ Режиссер и автор сценария – М. Тумова (ООО «Студия «МОСТ») 11. ОНА Режиссер и автор сценария – М. Агранович (ООО «Компания Парк Синема») 12. РОДОВАЯ СХВАТКА Режиссер – И. Глазычев, авторы сценария – А. Барыкин, М. Зубко (ООО КИНОКВАНТ)

3. Проекты игровых фильмов для детей

1. СЕСТРЁНКА Режиссер – А. Галибин, автор сценария – Э. Манджиева (ЗАО «Мотор фильм студия») 2. ЕРАЛАШ № 324-335 Художественный руководитель Б. Грачевский (ООО Продюсерский центр ЕРАЛАШ) 3. БРАТСТВО БЕССМЕРТНЫХ Режиссер – Е. Хазанова, автор сценария – К. Виткин (ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ФИЛЬМ») 4. ЗИМНЯЯ ПОЕЗДКА К ДЕДУ Режиссеры – Е. Герасимов, С. Головлев, автор сценария – С. Иванникова (ООО «КиноПроГрупп») 5. ДОМОВОЙ Режиссер – Е. Невский, авторы сценария – Е. Бедарев, Д. Бедарев (ООО «ТриоФильм») 6. ЭБИГЕЙЛ Режиссеры – А. Волгин, А. Богуславский, авторы сценария – Д. Жигалов, А. Слущев (ООО «КИНОДАНЦ») 7. ПЕТЬКА Режиссер – В. Лагунов, автор сценария – В. Лагунов (ООО «Компания «АТК-Студио») 8. РОБО Режиссер – С. Андреасян, автор сценария – В. Бондарюк (ООО «Лаборатория Кино»)

12.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: МКРФ