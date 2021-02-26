При Минкультуры появился комитет по решению вопросов кинопроката

При Министерстве культуры создали кинокомитет, который будет заниматься проблемами, связанными с кинопрокатом. Об этом БК рассказали источники в отрасли. Здесь, в частности, будут рассматриваться острые вопросы, связанные с датами релизов, согласованным передвижением фильмов по прокатной сетке, рекламными активностями, прокатными удостоверениями и прочими вещами, которые зачастую становятся причиной конфликтов в отрасли.
По данным БК, в состав комитета вошли представители различных структур, так или иначе связанных с производством, выпуском и демонстрацией кинопродукции. В частности, это председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, руководители российских прокатных подразделений Universal и Sony Вадим Иванов и Антон Сиренко, управляющий директор сети «Синема Стар» Карина Агаджанова, продюсеры Сергей Сельянов и Эдуард Илоян, представители Фонда кино.
Олег Березин подтвердил БК факт создания такой структуры, но отметил, что пока рано говорить о ее активностях или конкретных решениях.
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26.02.2021 Автор: БК
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