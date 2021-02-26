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При Минкультуры появился комитет по решению вопросов кинопроката

В него вошли представители дистрибьюторов и кинотеатров, а также продюсеры

При Министерстве культуры создали кинокомитет, который будет заниматься проблемами, связанными с кинопрокатом. Об этом БК рассказали источники в отрасли. Здесь, в частности, будут рассматриваться острые вопросы, связанные с датами релизов, согласованным передвижением фильмов по прокатной сетке, рекламными активностями, прокатными удостоверениями и прочими вещами, которые зачастую становятся причиной конфликтов в отрасли.

По данным БК, в состав комитета вошли представители различных структур, так или иначе связанных с производством, выпуском и демонстрацией кинопродукции. В частности, это председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, руководители российских прокатных подразделений Universal и Sony Вадим Иванов и Антон Сиренко,  управляющий директор сети «Синема Стар» Карина Агаджанова, продюсеры Сергей Сельянов и Эдуард Илоян, представители Фонда кино. 

Олег Березин подтвердил БК факт создания такой структуры, но отметил, что пока рано говорить о ее активностях или конкретных решениях.

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26.02.2021 Автор: БК

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