Минкульт разработал предложения по антипиратскому закону

Минкульт направил в администрацию президента предложения по совершенствованию антипиратского законодательства и после их рассмотрения готов внести доработанную версию соответствующего законопроекта. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.



По словам министра, проработка соответствующего законодательства требует серьезного межведомственного взаимодействия. «Мы очень надеемся на политическую поддержку в этом отношении», — отметил он. Ранее министр заявлял, что Россия нуждается в более жестком антипиратском законодательстве.

1 ноября 2018 года правообладатели и интернет-компании подписали меморандум по борьбе с распространением в интернете нелегального видеоконтента. На основе этого меморандума будут внесены поправки в действующее законодательство.

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06.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РИА Новости