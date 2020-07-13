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Минкультуры России отменило ранее выпущенные рекомендации о приостановке работы кинотеатров

Документ разрешает работу площадок страны с 13 июля

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)». В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из условий возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.

Подписанный ранее приказ, в соответствии с которым с 23 марта Минкультуры России рекомендовало приостановить функционирование для посетителей организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, с 13 июля признается утратившим силу.

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13.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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