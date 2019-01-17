Минкультуры пригрозило уголовным делом продюсерам фильма «Русские жены»

Министр культуры Владимир Мединский пригрозил продюсерам фильма РУССКИЕ ЖЕНЫ уголовным делом за срыв сроков сдачи картины. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

РУССКИЕ ЖЕНЫ − совместный российской-албанский проект Юрия Арабова, рассказывающий о судьбе советских женщин, переехавших в Албанию после войны, и репрессированных после жесткого разрыва отношений этой страны с СССР. Минкультуры выделило создателям картины почти миллион долларов (по курсу 2013 года), однако с тех пор о проекте не было слышно. Ленту должны были сдать в министерство еще 3,5 года назад, однако, по словам ее продюсеров, произошла задержка с производством.

«Задержка в сдаче фильма возникла в связи с тем, что это совместный проект России и Албании, и нам пришлось долго ждать финансирования с албанской стороны, которое мы получили только в декабре 2017 года», − объяснила продюсер картины Элла Архангельская, представляющая компанию «Фортуна фильм». На это Владимир Мединский заявил, что компания должна либо незамедлительно вернуть указанную сумму, либо дать письменное обязательство, что в ближайшее время лента все же будет сдана. Кроме того, продюсерам придется заплатить штраф за срыв сроков производства.

По словам Эллы Архангельской, фильм сдадут в Минкультуры к сентябрю 2019 года. В прокат РУССКИХ ЖЕН планируется выпустить уже в ноябре.

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17.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS