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Минкультуры пригрозило уголовным делом продюсерам фильма «Русские жены»

Они подозреваются в хищении средств, выделенных на производство

Министр культуры Владимир Мединский пригрозил продюсерам фильма РУССКИЕ ЖЕНЫ уголовным делом за срыв сроков сдачи картины. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минкультуры. 

РУССКИЕ ЖЕНЫ − совместный российской-албанский проект Юрия Арабова, рассказывающий о судьбе советских женщин, переехавших в Албанию после войны, и репрессированных после жесткого разрыва отношений этой страны с СССР. Минкультуры выделило создателям картины почти миллион долларов (по курсу 2013 года), однако с тех пор о проекте не было слышно. Ленту должны были сдать в министерство еще 3,5 года назад, однако, по словам ее продюсеров, произошла задержка с производством.

«Задержка в сдаче фильма возникла в связи с тем, что это совместный проект России и Албании, и нам пришлось долго ждать финансирования с албанской стороны, которое мы получили только в декабре 2017 года», − объяснила продюсер картины Элла Архангельская, представляющая компанию «Фортуна фильм». На это Владимир Мединский заявил, что компания должна либо незамедлительно вернуть указанную сумму, либо дать письменное обязательство, что в ближайшее время лента все же будет сдана. Кроме того, продюсерам придется заплатить штраф за срыв сроков производства. 

По словам Эллы Архангельской, фильм сдадут в Минкультуры к сентябрю 2019 года. В прокат РУССКИХ ЖЕН планируется выпустить уже в ноябре.

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17.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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