В Минкультуры России обсудили возобновление работы кинотеатров

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела совещание с представителями ведущих кинотеатральных сетей в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие заместитель Министра культуры РФ Максим Ксензов, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, генеральный директор «Синема Парк» Алексей Васясин, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, генеральный директор АО «Киномакс» Дмитрий Нартов, генеральный директор ООО «Сеть кинотеатров – Премьер-зал» Владимир Петелин, генеральный директор ООО «Мираж Синема Групп» Виктор Рудман, управляющий директор сети кинотеатров «Синема Стар» Карина Агаджанова и управляющий директор по кинопрокату ООО «Монитор Олимп» Елена Полянская.

«Перед нами стоит одна из важнейших задач – вернуть зрителей в кинотеатры, сказала Ольга Любимова. − Все прекрасно понимают сложности, с которыми мы столкнулись. Поэтому, выслушав позиции российских продюсеров и российских кинодистрибьюторов, отрасль должна определиться со стратегией кинопоказов на ближайшее полугодие и с учетом вашей позиции».

В ответном слове Алексей Васясин затронул вопрос начала работы кинотеатров, отметив, что в ближайшее время необходимо определиться с датой их открытия: «Анонс открытия – это некий сигнал сообществу, кинопрокатчикам, гостям кинотеатров, что жизнь продолжается и нужно размораживать репертуар, проводить рекламные кампании, поэтапно возвращаться к полноценной жизни». Карина Агаджанова заверила, что учреждения смогут обеспечить выполнение всех рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором. Также представители киносетей рассчитывают, что после октября санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране улучшится и они смогут смягчить требования по безопасности в кинозалах.

Ольга Любимова поблагодарила участников совещания за готовность к совместной работе и рассказала, что точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями, но Минкультуры России ориентируется на период, озвученный ранее заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко, – середину июля.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

17.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ