Минкультуры планирует взимать 3% с каждого кинобилета

Министерство культуры РФ подготовило законопроект о неналоговом сборе с кинофильмов, выпускающихся в российский прокат. Об этом рассказал Владимир Мединский на Правительственном совете по поддержке отечественной кинематографии. По словам министра, документ в скором времени будет вынесен на обсуждение.
Идея Минкультуры заключается в обязательном сборе 3% от общей кассы с каждого фильма, выходящего в российские кинотеатры, а точнее – с каждого проданного кинобилета. Сбор сможет приносить дополнительно до 1,5 млрд рублей в год. Эти деньги планируется направить на поддержку российского кинематографа.
Согласно проекту, этот фиксированный процент должен будет перечисляться кинотеатрами. Каким образом в этом случае будут регулироваться вопросы распределения доходов между площадками и дистрибьюторами, не уточнялось. Сбор затронет все картины, выходящие в прокат. Фильмам российского производства он будет возмещен, но не напрямую, а через Фонд кино.
По задумке чиновников, подобный неналоговый сбор поможет повлиять на дистрибьюторов, заставив их уменьшить число релизов иностранных картин за счет отказа от выпуска некачественного и второсортного зарубежного кино. Освободившееся время в расписании кинотеатры могут отдать отечественным картинам. Этому может поспособствовать и другой законопроект, который будет внесен Министерством культуры в ближайшее время. Кинотеатрам запретят выделять одному фильму более 35% сеансов. «Это разумная антимонопольная мера, принятая во многих странах», – заверил Владимир Мединский.
Заседание Правительственного совета по поддержке отечественной кинематографии прошло в Москве. В нем принимают участие Председатель правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой и исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, а также известные деятели кинематографа, среди которых Александр Сокуров, Никита Михалков, Джайник Файзиев, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, продюсер Сергей Сельянов и другие.
19.12.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: Сайт Правительства РФ
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