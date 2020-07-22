Минкультуры открыло прием заявок на поддержку кинопроектов в прокате

С 22 июля Министерство культуры начинает прием заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), желающих оформить субсидию из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат на прокат. На финансовую поддержку проката могут претендовать полнометражные игровые и анимационные фильмы, имеющие в 2020 году статус национальных, и созданных при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Максимальная сумма субсидии − 10 млн рублей. Сроки подачи − до 14 августа 2020 года (до 15:00).

Заявки принимаются в письменной форме на бумаге. Участники подают заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержание до вскрытия. На таком конверте необходимо указывать название организации кинематографии, почтовый адрес и цель предоставления субсидии. Прием и регистрация заявок Департаментом кинематографии проходит в здании Минкультуры России в Москве.

Подробнее о комплектости заявок и правилах их подачи можно узнать на сайте Министерства культуры.

Сегодня же, министр культуры Ольга Любимова пояснила, что на такую поддержку могут рассчитывать прежде всего те картины, которые первыми выйдут в прокат после возобновления работы кинотеатров. Ожидается, что будут поддержаны ленты семи продюсеров.

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22.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ