Минкультуры объявило еще один конкурс на финансирование кинопроектов

На сайте Министерства культуры появилось объявление о начале отбора проектов национальных фильмов для финансирования производства. Он будет проходить с 30 сентября до 15 октября. Однако, в отличие от прошедших ранее отборов, на этот раз ведомство интересуют картины конкретного формата и содержания.

Так, среди игровых проектов Минкультуры хочет профинансировать телесериал на тему «Первые в мире. Российские чемпионы в экстремальных видах спорта». Создателям такого рода сериалов предлагается представить сценарий пилота и поэпизодный план остальных серий. Среди неигровых Минкультуры ждет проекты на тему «Деструктивное влияние террористической идеологии на традиционные российские ценности».

Подробнее о составе заявок от претендентов и условиях участия в отборе можно прочитать на сайте ведомства.

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01.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ