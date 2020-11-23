Минкультуры начало прием заявок на господдержку кинофестивалей в 2021 году

23 ноября Минкультуры России начинает приём заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение государственной поддержки по организации и проведению российских и международных кинофестивалей на территории Российской Федерации в 2021 году. Подать заявку можно до 11:00 23 декабря 2020 года.

Поддержка кинофестивалей со стороны Минкультуры России дает возможность привлекать финансовую и информационную помощь со стороны других спонсоров. Такая дополнительная помощь позволяет проводить в рамках кинофестивалей больше кинопоказов, причём, не только в городах проведения мероприятий, но и в областях, что привлекает намного большую зрительскую аудиторию.

В 2019 году на проведение таких мероприятий было выделено около 226 млн. рублей. Среди поддержанных Министерством культуры фестивалей – 30-ый Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», XXVI Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», XXVIII Международный кинофестиваль духовно-нравственного кино «Золотой Витязь», XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу», XII Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов» и другие.

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23.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ