Ольге Любимовой сократят число заместителей

У министра культуры Ольги Любимовой уменьшится количество заместителей. Их число сократится с шести до четырех. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подписанное Михаилом Мишустиным постановление. Оно уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить Министерству культуры Российской Федерации иметь 4 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 8 департаментов по основным направлениям деятельности министерства», − говорится в тексте постановления Правительства.

Сейчас в ведомстве шесть замов: первый заместитель Сергей Обрывалин, статс-секретарь − замминистра культуры РФ Алла Манилова, а также Максим Ксензов, Николай Овсиенко, Владимир Осинцев и Ольга Ярилова. Кто из них покинет свои должности пока официально не называется. Однако уже давно циркулируют слухи, что одним из тех, кого потеряет министерство, будет Максим Ксензов, среди прочего курирующий кинематографию.

Сокращения в министерстве проходят из-за реформы госаппарата. Всего своих должностей лишатся 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда. По данным ТАСС, реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ.

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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС